São Paulo intensifica preparação para duelo com o Flamengo pelo Brasileirão

Nesta segunda-feira, no CT da Barra Funda, o São Paulo seguiu sua preparação para o confronto contra o Flamengo, que acontece neste sábado, às 16h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 13ª rodada do Brasileirão.

Os atacantes Lucas Moura e Ferreira, recuperados de lesões (estiramento da cápsula posterior do joelho direito e lesão na fáscia plantar do pé esquerdo, respectivamente, treinaram normalmente com o restante do elenco. Assim como na última segunda-feira (7), Lucas Ferreira realizou atividades sob a supervisão dos fisioterapeutas.

O treino começou com um enfrentamento entre setores em espaço reduzido. Em seguida, o elenco foi dividido em duas partes: os volantes trabalharam entre si, enquanto o restante do time treinou ataque contra defesa.

Na sequência, o técnico Hernán Crespo exigiu um trabalho focado na saída de bola do setor defensivo, além da construção de jogo.

Com 12 pontos conquistados e ocupando a 14ª colocação na tabela, o São Paulo busca se afastar da zona de rebaixamento e volta aos treinos na manhã desta quarta-feira.