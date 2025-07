Santos se reúne com presidente da Câmara Municipal para viabilizar compra do terreno do CT Rei Pelé

O assessor especial da presidência do Santos, Júnior Bozzella, se reuniu na manhã desta terça-feira com o presidente da Câmara Municipal de Santos, Adílson Júnior, para viabilizar a compra do terreno do CT Rei Pelé. Também foram discutidos outros assuntos de interesse da cidade e do clube.

"Estamos aqui com o Adílson Júnior, presidente da Câmara Municipal de Santos, dando sequência nas tratativas para a gente efetivar a compra do CT Rei Pelé. Obviamente com a parceria da Câmara Municipal com o Santos Futebol Clube", disse Júnior Bozzella.

O assessor ainda presenteou a camisa de Neymar ao presidente da Câmara.

"A Câmara está junto nessa parceria com o Santos, acompanhando passo a passo. Então, vamos dar a tratativa nos próximos dias como o Santos merece para que tão logo a gente tenha nossas questões efetivadas", pontuou Adílson Júnior.

O terreno do CT Rei Pelé foi concedido ao Peixe em 6 de novembro de 1996, em um acordo com a certidão nº 21/96 da SPU. O Alvinegro Praiano, aliás, já correu risco de perder o seu CT em mais de uma oportunidade.