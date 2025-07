Santos empata com o Bragantino e se complica no Brasileirão sub-20

O Santos empatou com o Red Bull Bragantino por 1 a 1 nesta terça-feira, pela 17ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro sub-20, no Estádio Espanha, em Caneleira (SP). Cauê balançou as redes para o Massa Bruta, enquanto Luca Meirelles marcou para o Peixe.

Com o resultado, o Santos se complicou na luta por uma vaga nas oitavas de final da competição. A equipe está na 12ª posição, com 22 pontos (apenas os oito primeiros colocados avançam para a segunda fase). Já o Bragantino segue em segundo lugar, com 36 pontos.

Pela 18ª rodada do Brasileirão sub-20, as duas equipes entram em campo no dia 16 (quarta-feira), às 15h (de Brasília). O Santos encara o Athletico-PR, no CT Rei Pelé, enquanto o Bragantino enfrenta o Internacional, no CPD Atibaia.

Santos x Bragantino

O Bragantino abriu o placar aos 37 minutos do primeiro tempo. Cauê recebeu na área, cortou a marcação e mandou uma bomba no ângulo, sem chances para o goleiro Rodrigo Falcão.

Já aos 24 minutos da etapa complementar, Robinho Jr., o filho do Robinho, fez bela jogada na área e rolou para Luca Meirelles, que bateu rasteiro para empatar a partida.