Santos abre venda de ingressos para amistoso contra Desportiva Ferroviária; veja preços e informações

O Santos abriu a venda de ingressos para o duelo contra a Desportiva Ferroviária, válido pela Vitória Cup. A bola rola nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES).

Os valores dos bilhetes para os setores A, B, C e D no estádio são de R$ 200,00 (inteira) e R$ 100,00 (meia-entrada solidária). No caso da meia-entrada, é necessária a doação de 1kg de alimento não perecível.

A comercialização de ingressos de forma on-line acontece por meio do site ingresse.com. Já a venda física será realizada nas Lojas Ademar Cunha, nas unidades que ficam nas cidades de Cariacica, Serra e Vila Velha, além da Loja Move ON, no Shopping Vitória. Os pontos de venda física funcionarão até às 16h de quinta-feira.

Vendas abertas para o amistoso! ???? Nesta quinta-feira (10), o Santos enfrenta a Desportiva, às 20 horas, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica-ES. pic.twitter.com/X14RjQmPjF ? Santos FC (@SantosFC) July 8, 2025

A delegação do Santos desembarca em Vitória na noite desta quarta-feira e ficará hospedada em um hotel da capital.

O duelo servirá de preparação para o técnico Cleber Xavier antes do retorno do Campeonato Brasileiro. Como confirmou a CBF, o clássico contra o Palmeiras não será disputado nesta fim de semana, apesar do Alviverde ter sido eliminado do Mundial de Clubes na última sexta-feira.

O Peixe ocupa atualmente a 15ª colocação do Brasileirão, com 12 pontos somados nas 12 primeiras rodadas.