Sabalenka sofre, mas derrota Siegemund e vai à semi em Wimbledon

Durante quase três horas, a alemã Laura Siegemund deu muito trabalho para Aryna Sabalenka. Encaixou esquerdas vencedoras, subiu bem à rede e distribuiu slices e curtinhas. A veterana de 37 anos venceu o primeiro set - o primeiro perdido pela número 1 do mundo no torneio deste ano - e teve 4/3 de vantagem no terceiro, mas não conseguiu completar a zebra. Sabalenka se recuperou a tempo, virou o terceiro set e acabou saindo de quadra com uma suada vitória por 4/6, 6/2 e 6/4 que lhe valeu o retorno às semifinais de Wimbledon.

Será a terceira vez de Aryna entre as quatro melhores de Wimbledon, mas o torneio britânico segue sendo o único dos quatro slams em que ela jamais alcançou a final. Na semi de 2021, foi derrotada pela tcheca Karolina Pliskova. Em 2023, caiu diante da tunisiana Ons Jabeur. Desta vez, Sabalenka terá pela frente a vencedora do jogo entre a americana Amanda Anisimova (#12) e a russa Anastasia Pavlyuchenkova (#50).

Para Siegemund, parceira de Beatriz Haddad Maia no circuito de duplas, a campanha em Wimbledon igualou a melhor de sua carreira em um slam (quartas de final em Roland Garros/2020). Atual número 104 do mundo, ela deve ganhar cerca de 50 posições no ranking mundial e aparecer perto do top 50 na próxima lista da WTA.

Como aconteceu

Logo no começo, Siegemund deixou claro que tentaria todo tipo de variação para não deixar Sabalenka à vontade, distribuindo pancadas do fundo de quadra. Já no primeiro game, a alemã deu uma curtinha de devolução, slices e quebrou o saque de Sabalenka com uma devolução vencedora. No terceiro game, com uma boa subida à rede e uma direita vencedora, obteve mais dois break points. Outra devolução vencedora de esquerda deu a ela outra quebra e a vantagem de 3/0 no placar.

A número 1 do mundo devolveu uma das quebra impondo seu jogo agressivo, mas Siegemund respondeu à altura. No sétimo game, com um slice na paralela seguido de um voleio preciso, conquistou outro break point. Em seguida, usou outro slice e viu Sabalenka errar uma esquerda. A quebra deixou o placar em 5/2, e a alemã teve o saque para fechar o set, mas a bielorrussa voltou à carga, forçou erros e conseguiu mais uma quebra. No décimo game, porém, Siegemund confirmou e fechou a parcial em 6/4.

Sem um saque tão potente, a alemã seguia com dificuldades para confirmar seus games, já que Sabalenka começava os pontos impondo sua potência já nas devoluções. Assim, a número 1 do mundo abriu o segundo set com uma quebra, abrindo 2/0. Siegemund deu uma resposta imediata, com duas curtinhas e uma paralela de esquerda. Quando Sabalenka errou uma direita, perdeu o saque outra vez. A número 1, contudo, mudou a partida quando quebrou o saque de Siegemund no quinto game, depois de a alemã sacar em 40/0. Dali em diante, Aryna venceu todos os pontos importantes, inclusive salvando um break point no sétimo game e quebrando Siegemund de novo em um longo oitavo game, o que selou a parcial em 6/2.

Parecia que Sabalenka deslancharia rumo à vitória, mas foi Siegemund quem começou melhor o terceiro set. A alemã quebrou o saque da número 1 no terceiro game e, em seguida, abriu 3/1 de frente. Siegemund, contudo, abriu as portas para Sabalenka quando cometeu uma dupla falta no sexto game. A número 1 foi ao ataque e, com uma ótima direita, forçou um erro da rival e devolveu a quebra, igualando o placar em 3/3.

De novo, a número 1 fez um game muito ruim quando parecia prestes a dominar o jogo. Assim, com cinco erros não forçados, foi quebrada mais uma vez no sétimo game. O jogo ficou nervoso, Siegemund também passou a cometer seguidos erros e, após dois deles, Sabalenka devolveu a quebra no oitavo game (4/4). A número 1 finalmente confirmou seu serviço sem drama para fazer 5/4 , e a alemã acabou sucumbindo. Após dois erros não forçados de esquerda, cedeu dois match points, e Sabalenka não perdoou.