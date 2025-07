Ryan Francisco fecha 1º semestre em busca de afirmação no São Paulo

O primeiro semestre de 2025 foi de oscilação e paciência para Ryan Francisco no São Paulo. Principal nome do Tricolor na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o atacante de 18 anos iniciou o ano com grande expectativa da torcida, mas ainda não conseguiu se firmar de forma definitiva no time profissional.

A presença de Jonathan Calleri e André Silva limitou as oportunidades do jovem centroavante nos primeiros meses da temporada. Sempre bem avaliado internamente, Ryan chegou a ficar fora de diversas partidas por opção técnica.

O cenário começou a mudar com a grave lesão no joelho de Calleri. André Silva assumiu a titularidade, e Ryan Francisco passou a ser o substituto direto, entrando em campo com mais frequência, especialmente durante a maratona de jogos do calendário nacional e internacional.

Ao longo do semestre, o atacante acumulou 16 partidas pelo profissional e marcou quatro gols. Embora a minutagem ainda seja modesta, o desempenho é considerado positivo para um jogador que vive sua primeira temporada completa na equipe principal.

Apesar disso, a diretoria optou por agir no mercado. A chegada iminente do argentino Juan Dinenno mostra que o clube ainda prefere contar com mais experiência no setor, especialmente após ter apenas Ryan como alternativa direta a André Silva.

A chegada de Hernán Crespo, porém, pode abrir novas portas para o garoto. O novo técnico ainda está em processo de avaliação do elenco e pode enxergar em Ryan Francisco um talento em desenvolvimento, capaz de ganhar mais espaço no segundo semestre. A troca no comando pode representar uma chance de recomeço, especialmente após o atacante ver alguns colegas da base, como Lucas Ferreira e Alves, receberem mais minutos com Zubeldía.