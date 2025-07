Rüdiger admite desafio, mas demonstra confiança para jogo com PSG: 'Somos o Real Madrid'

O Real Madrid enfrenta o Paris Saint-Germain nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília), em busca de uma vaga na final do Mundial de Clubes. Às vésperas da semifinal, o clima entre os comandados de Xabi Alonso é de respeito ao adversário - mas também de confiança.

Rüdiger, zagueiro da equipe espanhola, foi direto ao comentar a importância do duelo. "O PSG é um time muito, muito difícil de enfrentar. Eles mostraram que são um dos melhores da Europa, e será um confronto complicado. Mas somos o Real Madrid, e estamos prontos para o desafio", afirmou o defensor, em entrevista à Fifa.

O alemão também destacou a postura tradicional do clube em momentos decisivos. "Estamos acostumados com grandes jogos. Este é mais um. Sabemos da qualidade do adversário, mas temos o que é preciso para chegar à final."

Outro nome de peso do elenco merengue, o lateral-direito Trent Alexander-Arnold, também comentou sobre o confronto. Recém-chegado ao Real Madrid, o inglês enfrentou o PSG nesta temporada, quando ainda atuava pelo Liverpool.

"Eles foram excepcionais. Claro que será um jogo difícil. Ambos merecem estar na semifinal, mas no mata-mata tudo pode acontecer", analisou.

O Real Madrid avançou à semifinal após uma vitória dramática por 3 a 2 sobre o Borussia Dortmund nas quartas de final. Já o PSG garantiu a vaga ao eliminar o Bayern de Munique, com triunfo por 2 a 0. Quem vencer encara o Chelsea na decisão do torneio.

No retrospecto entre os dois clubes, o último encontro foi nas oitavas de final da Champions League de 2022, com vitória do Real Madrid no placar agregado. Ao todo, foram 12 confrontos, com cinco vitórias do time espanhol, quatro do francês e três empates.