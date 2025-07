Renato Gaúcho muda de patamar como técnico com Mundial? Colunistas debatem

Ao chegar na semifinal do Mundial de Clubes com o Fluminense, Renato Gaúcho muda de patamar como técnico no mercado nacional?

No UOL News Esporte, Livia Camillo, Rodrigo Mattos e Danilo Lavieri debateram se Renato sai "maior" do torneio nos EUA, onde o Flu enfrenta o Chelsea hoje às 16h (de Brasília) valendo vaga na final.

Livia Camillo: Renato está reposicionando sua marca no Mundial

O Renato vem nesse reposicionamento de marca. Ele quer se colocar nesse papel do cara que é um estudioso, talvez tentar tirar essa pecha dele, de um cara só amigo dos jogadores, que é bom de vestiário, bom de papo, que acaba acompanhando a carreira dele há muito tempo já. O cara que vai pra 'night' que vai pra balada com o jogador - isso é um ponto que ele tenta se descolar.

Até essa história dele não ter jantado com a filha dele para ficar estudando antes do jogo, tudo isso tem valor como um reposicionamento de marca. Eu acho que é muito mais um marketing que ele tem feito nesse Mundial do que propriamente uma mudança de estilo de jogo, de se colocar como esse cara grande e estudioso.

Livia Camillo

Mattos: Renato continua a ser o mesmo técnico de sempre

Um desempenho bom numa competição desse tamanho é óbvio que melhora a imagem do técnico que está dirigindo o time, que é o caso do Renato. Mas o Renato me parece continuar a ser o mesmo técnico de sempre. Quando ele fez aquele discurso do estudo, aquilo era uma coisa pra fora, era o jeito piadista dele. Ele já era um cara que estudava desde então.

Agora, os times que ele treinou, os trabalhos longos que a gente observou, tinha vários problemas táticos. O Grêmio era uma água na defesa quando atacava durante vários momentos, fora a campanha lá de trás [2017] da Libertadores. Mas em vários momentos da passagem dele, o Grêmio era muito frágil defensivamente.

Ele fez um trabalho no Flamengo ruim taticamente -- tomou um monte de sacode. O time era meio louco, ia para frente, voltava e não tinha muita estrutura. Então, como todos os técnicos brasileiros, ele tem bons e maus trabalhos em geral. Aliás, no Fluminense ele faz bons trabalhos. Não é só agora, tem também aquela campanha do vice-campeonato na Libertadores [2008]. E ele tem bons trabalhos em outros clubes.

Rodrigo Mattos

Lavieri: Renato domina o ambiente, e isso é muito importante

A parte tática é muito importante, define jogo, pode virar a partida, pode dar o nó tático, mas tem muito de gestão de grupo, que é muito importante no futebol. O vestiário, o dia a dia, as decisões do treinador, como ele vai definir a folga, se vai ser um ou dois treinos. Tem tanta coisa quando você vive o dia a dia do clube que os caras têm que pensar em pequenos detalhes — muitas coisinhas pequenas podem fazer diferença no ambiente de futebol, e claramente o Renato é muito bom nisso.

Essa parte dele todo mundo elogia muito, jogador, dirigente e imprensa, quando você conversa, sempre falam sobre isso: ele é um ex-jogador que ainda traz com ele essa aura e consegue lidar com isso muito bem. E isso é muito importante, eu diria que é quase a mesma porcentagem da parte tática.

Não estou aqui desprezando a prancheta, não é isso, mas a parte do ambiente é muito relevante, e o Renato é muito bom nisso.

Danilo Lavieri

