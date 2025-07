Renato pede respeito a técnicos brasileiros e diz: 'Credibilidade voltou'

Renato Gaúcho usou parte da entrevista coletiva após Fluminense 0x2 Chelsea, jogo da semifinal do Mundial, para pedir mais respeito aos treinadores brasileiros. O técnico da equipe carioca disse que a "cotação" de seus compatriotas subiu diante das campanhas dos brasileiros no torneio — o Flamengo foi o outro time com comandante nacional, enquanto Botafogo e Palmeiras tiveram portugueses no cargo.

A credibilidade voltou bastante forte ao futebol brasileiro. Espero que não só o mundo, mas o Brasil possa olhar com outros olhos os treinadores brasileiros. Nada contra os estrangeiros, pelo contrário, acho que há espaço para todos, mas muita gente fala somente dos estrangeiros e dão pouco interesse aos brasileiros. Este Mundial fez com que os treinadores brasileiros subissem bastante na cotação e espero que tenham um pouco mais de respeito e paciência com os brasileiros. Sei que é difícil, mas esperamos que isso aconteça Renato Gaúcho

O que mais ele falou?

Raio-X do jogo. "O jogo estava bastante controlado e sabíamos que receberíamos uma pressão muito forte do Chelsea. Isso aconteceu no começo do jogo. Estávamos sabendo sofrer, mas o João Pedro acertou um belo gol de fora da área. Quando você sai na frente, é uma vantagem muito grande, principalmente diante do calor, que faz o outro correr atrás do adversário. Mudei no início do 2º tempo, mas infelizmente não matamos a jogada em um contra-ataque e tomamos o 2º gol, que deu mais tranquilidade a eles. Abri mais o time e criamos situações, mas é difícil enfrentar uma equipe qualificada como o Chelsea. Eles souberam aproveitar as oportunidades, e a gente não soube aproveitar as nossas."

Cucurella, do Chelsea, e Arias, do Fluminense, em ação durante jogo do Mundial Imagem: Emilee Chinn - FIFA/FIFA via Getty Images

Erros do Flu. "Sabíamos que encontraríamos dificuldades porque o Chelsea marca forte e sob pressão o tempo todo. No momento em que a gente conseguia sair jogando, erramos muitos passes por dentro. Entregamos muito a bola para eles. É um time que em três ou quatro toques chegavam próximos da área porque têm velocidade pelos dois lados, com jogadores inteligentes e de um para um."

Samuel Xavier fora. "Ele saiu do último jogo com muita dor na perna e até recuperou, mas não estava 100%. Era um risco colocá-lo para jogar desde o início, principalmente pela velocidade do adversário."

Saldo. "A campanha do Fluminense foi maravilhosa em todos os sentidos. Fomos passando por grandes times e chegamos na semifinal, enfrentando um outro adversário poderoso. Eles foram melhores e mereceram, mas saímos de cabeça erguida por tudo que fizemos. Levantamos bastante a credibilidade do futebol brasileiros para o mundo todo. Agora é voltar para nossa realidade."

João Pedro foi vendido em 2019 pelo Fluminense. Hoje, virou algoz do seu ex-time Imagem: Lucas Merçon/Fluminense FC

Joia vendida à Europa em 2019. "Isso entra no esquema de que não adianta os clubes brasileiros quererem competir com os europeus em termos financeiros. O João Pedro custou mais de R$ 400 milhões ao Chelsea, e isso é inviável para qualquer brasileiro. Os clubes brasileiros formam jogadores e vendem justamente para sobreviver. Isso vem desde a minha época, não tem para onde correr. Nem sempre você, quando vende um garoto, tem certeza que ele vai despontar na Europa. Ele, com certeza, está despontando e é um jogador a nível de seleção."

Desfalques de Freytes, Martinelli e Samuel Xavier. "Quanto mais opções, melhor, mas meu grupo é muito bom. Gosto de trabalhar com este grupo. Três jogadores fazem a diferença, mas não é desculpa porque confiei e confio sempre em quem entra. Só que diminuem as opções."

Fluminense reclamou de mão na bola de Chalobah, zagueiro do Chelsea Imagem: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

Pênalti. "Na minha opinião, foi pênalti, mas há árbitros que dão e outros que não dão. Muita gente vai falar que o braço estava colado, mas não estava, estava um pouco aberto. É interpretação do árbitro. Há árbitros que dão, como ele até deu, mas ele foi ver no VAR e voltou atrás. Este tipo de pênalti a gente vai discutir muito porque uns dão, outros não, mas não vamos nos apegar nesta desculpa. A única situação é que, se ele desse e tivéssemos feito o gol, o jogo seria outro"

De volta ao Brasil. "A gente faz um grande Mundial, não dá para se lamentar agora. Queríamos ganhar, mas hoje não deu. A gente sai de cabeça erguida e vamos voltar para nossa realidade. Na sexta, pela manhã, voltamos ao Brasil e já temos Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana. O importante é que saímos do Mundial fortalecidos por tudo que fizemos em todos os sentidos. É brigar pelas competições que temos no Brasil

João Pedro, atacante do Chelsea, não comemorou ao marcar contra o Flu Imagem: Mike Segar/REUTERS

João Pedro não comemorou. Correto? "Cabe ao jogador tomar essa decisão. Ele é cria de Xerém, e por respeito ao nosso torcedor ele achou melhor não comemorar. Eu, particularmente, achei bonito. Cada jogador toma sua própria decisão. Alguns, mesmo criados no clube, comemoram quando fazem gols e outros não."

Novo Fluminense. "Vamos ser mais cobrados ainda diante dessa campanha. O torcedor se animou, se alegrou e vai querer ver apresentações daqui no Brasil. É difícil motivar o grupo neste sentido porque estamos jogando para o mundo todo, e agora voltamos para nossa realidade. A parte psicológica eu vou trabalhar bastante. Querendo ou não, nossa responsabilidade aumentou. A cobrança será ainda maior."