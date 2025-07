Renato diz que 'jogo seria outro' com pênalti, e Fábio vê Chelsea melhor

O técnico Renato Gaúcho, do Fluminense, evitou criticar a arbitragem após a derrota para o Chelsea no Mundial, mas disse que o pênalti não marcado ainda no 1º tempo mudaria o rumo do jogo. Ele falou em entrevista coletiva após o 2 a 0 dos ingleses pela semifinal do torneio.

Na minha opinião, foi pênalti, mas há árbitros que dão e outros que não dão. Muita gente vai falar que o braço estava colado, mas não estava, estava um pouco aberto. É interpretação do árbitro. Há árbitros que dão, como ele até deu, mas ele foi ver no VAR e voltou atrás. Este tipo de pênalti a gente vai discutir muito porque uns dão, outros não, mas não vamos nos apegar nesta desculpa. A única situação é que, se ele desse e tivéssemos feito o gol, o jogo seria outro Renato Gaúcho

Fábio vê Chelsea melhor

O goleiro Fábio também lamentou a eliminação do Flu e, à TV Globo, disse que o time inglês foi "melhor" em relação aos cariocas.