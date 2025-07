Renato Gaúcho errou? Colunistas analisam queda do Fluminense no Mundial

As decisões de Renato Gaúcho foram determinantes para a derrota do Fluminense para o Chelsea (ING) na semifinal do Mundial de Clubes? Alicia Klein e Milly Lacombe debateram o tema, no Fim de Papo.

O Chelsea derrotou o Fluminense por 2 a 0 e garantiu um lugar na final da competição, em que encara PSG (FRA) ou Real Madrid (ING), que duelam amanhã (9), na outra semifinal.

Alicia: Problema não foi estratégia de Renato

Não acho que o Renato errou necessariamente. Era um esquema que estava funcionando. Hoje, enfrentou um adversário diferente, em condições diferentes e com desfalques muito importantes e que fizeram muita falta ao Fluminense. Dizer agora que o Renato deveria ter entrado com dois zagueiros? Não sei se era esse o problema.

Alicia Klein

Milly: Três zagueiros não funcionaram

Claro que agora é fácil falar, mas não sei se os três zagueiros funcionaram, o Thiago Santos não é o jogador que passa mais segurança. O pior desfalque para o Fluminense foi o Samuel Xavier. O Guga levou um baile. O lado esquerdo do Chelsea é muito forte e ele estava nervoso. Isso prejudicou demais o Fluminense.

Milly Lacombe

