Renato aceita convite de Abel para futevôlei e brinca: 'tomar aquele chopinho'

O técnico Renato Gaúcho, do Fluminense, aceitou o "convite" de Abel Ferreira, do Palmeiras, para "jogar futebol em Copacabana" nas férias. O comandante tricolor ainda agradeceu ao português pelos elogios.

"Eu fiquei muito contente com os elogios dele [Abel Ferreira], mas nessa parte ele foi mal (risos). Com todo o respeito a Copacabana, [mas] é Ipanema [a melhor praia]. Mas, quando eu voltar para o Brasil, quando a gente tiver um tempinho, pode ter certeza que eu vou cuidar dele para jogar um futevôlei", disse Renato Gaúcho ao GE.

"E tomar aquele chopinho porque ninguém é de ferro, né? Dá para aprender [depois de velho]. A gente ensina tanta coisa para os nossos jogadores que entre a gente pode ter certeza que vai dar jogo", completou, com bom humor.

Após ser eliminado no Mundial de Clubes, Abel Ferreira revelou que torcerá para o Fluminense no torneio e brincou: "Espero que um dia ele me convide para jogar futebol com ele em Copacabana quando estiver de férias. Não sou tão bom quanto ele, meu peito é duro e não consigo fazer aquilo, ele terá que me ensinar".

'Não comprei os meus títulos'

Renato Gaúcho tem realizado uma grande campanha com o Fluminense no Mundial de Clubes da Fifa. O time brasileiro é o único representante de fora da Europa nas semifinais. Nesta terça-feira, o clube carioca encara o Chelsea em busca de uma vaga na grande decisão. Taticamente, Renato Gaúcho tem sido elogiado pela imprensa nacional e internacional.

"Eu acho que algumas pessoas viam, mas não queriam aceitar, mas agora elas têm que aceitar, vão ter que dar o braço a torcer. O meu currículo fala comigo, eu não comprei os meus títulos, eu conquistei os títulos juntamente com os meus grupos", discursou o comandante do Fluminense.

O treinador ainda justificou os motivos pelos quais não gosta de abordar com frequência a parte tática em entrevistas e conversas com jornalistas. "Uma das coisas que eu mais converso, é só você pesquisar com todos os jogadores, com todos os grupos que eu trabalhei, o quanto eu falo de parte tática. Então, muita gente fala, porque o Renato não fala de parte tática nas entrevistas, mas com todo o respeito a você, eu não tenho que falar de parte tática com você, jornalista. Tenho que falar de parte tática com os meus jogadores, é com eles que eu tenho que falar. Até porque eu poderia perguntar assim, será que todos os jornalistas entendem a parte tática?", indagou.

"É uma boa pergunta, porque tem muitos que eu costumo chamar de engenheiro de obra pronta. 'Ah, fez o esquema, deu certo, não é bom, o esquema foi muito bom, ele treinou, esse era o esquema'. Aí quando monta o esquema e não ganha, 'ah, fez mal, não entende, estragou, o esquema não foi bom'. Aí o engenheiro de obra pronta, ganha é bom, perdeu é ruim. Então eu costumo falar muito de parte tática, eu procuro falar principalmente quando eu estou com o meu grupo no vídeo e depois em campo com eles. É com o meu grupo. Esse é o meu pensamento, na minha cabeça, é com o meu grupo que eu tenho que falar de parte tática", reforçou.

O treinador valorizou o desempenho do Fluminense na competição nos Estados Unidos, independentemente de conseguir a classificação para a decisão. "Para mim está sendo um título essa Copa do Mundo. Porque nós estamos enfrentando os melhores times do mundo. Hoje, o Fluminense é um dos quatro melhores do mundo. E enfrentamos as potências do futebol mundial. Muita gente não acreditava", afirmou.

"E hoje a gente está levando o futebol brasileiro no mais alto nível possível. Até pouco tempo, o Flamengo, o Botafogo e o Palmeiras também vinham jogando bem. Então a gente está resgatando, digamos assim, no mundo a credibilidade do futebol brasileiro. Porque o Fluminense vem fazendo uma coisa muito bonita. É como se fosse um título. A gente sabe que tem uma semifinal pela frente. Mas, por tudo que a gente vem fazendo, eu tenho certeza que a nossa torcida está bastante orgulhosa e tem que ficar por tudo que o Fluminense vem fazendo", continuou.