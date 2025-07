Reforço "de peso", Vitor Roque passa em branco no Mundial e tem sequência para se provar no Palmeiras

O atacante Vitor Roque vive um jejum de nove jogos sem fazer gols pelo Palmeiras. O camisa 9 palmeirense, que foi um reforço de peso trazido por Leila Pereira no início da temporada. Havia uma grande expectativa para esse tipo de contratação para a equipe de olho na Copa do Mundo de Clubes. Mas, no torneio em que o Verdão caiu nas quartas de final, o atacante acabou passando em branco.

Vitor Roque foi titular em quatro dos cinco jogos da equipe alviverde no Mundial. Na fase de grupos só começou no banco de reservas no empate por 2 a 2 contra o Inter Miami, compromisso que se seguiu à vitória do Palmeiras por 2 a 0 sobre o Al Ahly, com um gol de Flaco López. O argentino ganhou a oportunidade de começar entre os titulares contra os norte-americanos.

Contudo, depois, nos dois jogos eliminatórios, contra Botafogo, pelas oitavas, e Chelsea, pelas quartas, Vitor Roque recuperou o espaço entre os titulares. O Verdão caiu nessa última fase depois de perder por 2 a 1 para o Chelsea, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

De volta ao Brasil e focando no restante do calendário que tem mais três competições pela frente, Vitor Roque mira nova sequência para se provar e ar a resposta à altura do que era esperado em seu anúncio. O jogador de 20 anos foi comprado do Barcelona por aproximadamente R$ 155 milhões e tem contrato até dezembro de 2029.

Em quase cinco meses de Palmeiras, Vitor Roque ainda parece estar se adaptando ao time e busca sua melhor performance. Ao todo, ele já disputou 24 jogos e marcou três gols. Ele estreou pelo Verdão no dia 10 de março, em uma semifinal de Campeonato Paulista, mas não desencantou logo de cara e só marcou seu primeiro gol no 12° jogo, na vitória por 1 a 0 sobre o Vasco. Depois, emendou mais dois gols contra Cerro Porteño e São Paulo.

O elenco do Palmeiras ganhou uns dias de folga depois da eliminação na Copa do Mundo de Clubes e se reapresenta na manhã de sexta-feira na Academia de Futebol. Buscando voltar a marcar, Vitor Roque fica à disposição de Abel Ferreira para o jogo contra o Mirassol, na próxima quarta-feira, dia 16, às 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque.