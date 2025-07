Reforço de peso! Buchecha assina com o UFC e estreia contra ranqueado em Abu Dhabi

No último final de semana, Marcus Almeida optou por não renovar com o ONE Championship e, consequentemente, ficou livre para negociar com outra organização. E não demorou muito para que o multicampeão mundial de jiu-jitsu conhecesse seu novo destino. Atento à oportunidade e ao talento do faixa-preta, o UFC assinou com 'Buchecha' e, inclusive, já definiu os detalhes de sua estreia no octógono mais famoso do mundo.

E a alta cúpula do Ultimate não quer perder tempo com o peso-pesado. E prova disso é que Buchecha já fará sua estreia neste mês, mais precisamente no dia 26 de julho, contra Martin Buday, no card sediado em Abu Dhabi (EAU). Em caso de vitória, Marcus já pode entrar no ranking da categoria, visto que seu rival eslovaco é o atual número 14 da listagem. A notícia do duelo foi dada em primeira mão pela página 'Bert MMA' e confirmada pelo próprio brasileiro através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

Motivo da mudança

A relação entre Buchecha e o ONE já parecia ter sido abalada, principalmente depois que o lutador brasileiro veio a público reclamar da inatividade forçada a qual foi submetido. Depois de competir quatro vezes em apenas 11 meses no começo de sua trajetória na liga asiática, o faixa-preta viu as ofertas de lutas reduzirem drasticamente e só foi visto em ação mais duas vezes em 26 meses, a última delas em novembro, quando finalizou Amir Aliakbari, o que marcou sua despedida do ONE Championship.

Futuro promissor

Após fazer história nos tatames sendo o recordista de títulos mundiais de jiu-jitsu na faixa-preta (13x), Marcus Buchecha iniciou sua trajetória no MMA profissional no ONE, em setembro de 2021. Na organização asiática, o brasileiro venceu cinco dos seis confrontos disputados - todos eles pela via rápida, por finalização ou nocaute, no primeiro round. Seu único revés veio diante do senegalês Oumar Kane, conhecido pelo apelido de 'Reug Reug', em agosto de 2023, quando foi superado na decisão dos juízes.

