Voo atrasa, e Real precisa cancelar compromissos antes da semi do Mundial

Do UOL, em Nova Jersey (EUA)

O Real Madrid teve um problema no voo que levava a equipe até Nova Jersey, onde enfrenta o PSG amanhã, pela semifinal do Mundial de Clubes, e precisou cancelar as entrevistas previstas para hoje.

O que aconteceu

O Real pegou voo de Palm Beach, na Flórida, para Nova Jersey na tarde de hoje. A saída, no entanto, atrasou porque uma tempestade atingiu a região.

A espera atrasou a programação da Fifa. O técnico Xabi Alonso e jogadores do Real Madrid deveriam comparecer ao MetLife Stadium, palco do jogo de amanhã e onde o Chelsea venceu o Fluminense, para uma sequência de entrevistas.

O clube pediu o cancelamento do evento à Fifa. A zona mista com os jogadores e a entrevista do técnico Xabi Alonso foram canceladas.

O PSG já está em Nova Jersey. A coletiva do técnico Luis Enrique e a zona mista com alguns jogadores deve ocorrer normalmente hoje.

Real Madrid e PSG decidem o segundo finalista do Mundial de Clubes amanhã. As equipes se enfrentam a partir das 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, para decidir quem enfrenta o Chelsea na decisão do domingo.