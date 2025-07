Alvo do Palmeiras para o ataque joga na esquerda e brilhou na Argentina

O atacante Ramón Sosa está próximo de trocar o Nottingham Forest pelo Palmeiras. Após brilhar na Argentina, o ponta paraguaio fechou por cinco temporadas com os ingleses, não vingou e agora deve aumentar a concorrência no ataque alviverde.

Quem é Ramón Sosa?

O atacante despertou o interesse do Forest após brilhar pelo Talleres, mas não deslanchou na primeira temporada na Inglaterra. Pelo time inglês, foram 23 partidas — sendo apenas quatro delas como titular — três gols e uma assistência. Ele não balança as redes desde fevereiro. O Forest desembolsou, em agosto do ano passado, 9,3 milhões de libras (R$ 69,1 mi) pelo jogador de 25 anos.

Já pelo time argentino, foram 56 partidas, 17 gols e um embate de apenas 7 minutos com o São Paulo. Sosa enfrentou o Tricolor paulista pela fase de grupos da Libertadores 2024 e, no primeiro embate — com vitória argentina por 2 a 1 — saiu lesionado após choque com Rafinha. Ele defendeu o Talleres entre 2023 e 2024.

Ele ainda tem passagens pelo Gimnasia (ARG), Olimpa (PAR), River Plate (PAR) e Atlético Tembetary (PAR). Ao todo, são 183 jogos, 33 gols e 20 assistências por clubes.

Substituto de Estêvão?

Sosa é um atacante de velocidade destro que prefere atuar pelo lado esquerdo, diferentemente de Estêvão. O agora ex-Palmeiras, quando era escalado como ponta, atuava majoritariamente pelo setor direito.

Apesar da preferência, o paraguaio também pode ser usado pela direita, mas terá mais concorrência. Nomes como Facundo Torres, Felipe Anderson e Maurício já deixaram claro que também preferem atuar por este lado do campo.

Velho conhecido de Gustavo Gómez

Sosa integra a seleção paraguaia desde 2022. Gómez estreou pelo Paraguai quase dez anos antes, em setembro de 2013.

O atacante tem 23 partidas, disputou a Copa América de 2024 e marcou apenas uma vez pela seleção. O gol saiu na derrota por 2 a 1 para a Costa Rica, pela última rodada da fase de grupos da Copa América. O Paraguai ficou na lanterna do Grupo D e não avançou na competição.

Negociação com o Palmeiras

Palmeiras deve formalizar nessa semana a contratação do atacante paraguaio, segundo Danilo Lavieri, colunista do UOL.

O acordo está sendo trabalhado há algumas semanas, mas não há nada assinado.

O jogador, porém, atiçou os torcedores ao postar um vídeo dentro de um avião. A publicação aconteceu na tarde de ontem, nos stories do Instagram.