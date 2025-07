Quantos jogos o Fluminense tem em 2025? Veja os números

Fluminense e Chelsea se enfrentam nesta terça-feira por uma vaga na decisão do Mundial de Clubes de 2025. Na véspera do confronto, um assunto em alta foi a comparação entre o número de jogos realizados por cada time na temporada, em ponto levantado por Enzo Maresca, treinador do time inglês, para justificar uma possível desvantagem física.

Considerando o período da temporada europeia (desde agosto de 2024), o Fluminense entrou em campo mais vezes em comparação ao Chelsea. O Tricolor atuou em 71 partidas, enquanto os ingleses jogaram 62 vezes, fato que causou surpresa a Maresca.

Fluminense: números apenas de 2025

Só em 2025, o ritmo de jogos do Fluminense também foi alto, até porque o calendário ficou apertado em função do próprio Mundial. Os times brasileiros praticamente não tiveram folgas no calendário.

Diante do Chelsea, a equipe das Laranjeiras vai disputar seu 42º jogo no ano. Até o momento, o clube carioca obteve 22 vitórias, 12 empates e 7 derrotas, com 67 gols marcados e 30 sofridos.

Fluminense e Chelsea jogam nesta terça-feira no MetLife Stadium, em East Rutherford, nos Estados Unidos, a partir das 16 horas (de Brasília).