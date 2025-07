PSG perde dois jogadores por suspensão até o fim do Mundial de Clubes

O Paris Saint-Germain recebeu uma péssima notícia nesta terça-feira, um dia antes do jogo contra o Real Madrid, pela semifinal do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. O lateral-esquerdo Lucas Hernández e o zagueiro Willian Pacho receberam da Fifa dois jogos de suspensão cada um.

Ambos foram expulsos na partida contra o Bayern de Munique, pelas quartas de final. O PSG bateu a equipe alemã por 2 a 0 no último sábado, em Atlanta. Com a punição, os atletas do Paris Saint-Germain não poderão jogar a final do Mundial de Clubes, caso a equipe francesa se classifique para a decisão, a ser disputada no dia 13.

As expulsões foram consideradas "graves" pela Fifa, de modo que a punição foi superior a uma partida. Não cabe recurso por parte do Paris Saint-Germain.

Pacho tomou o cartão vermelho aos 37 minutos do segundo tempo do duelo contra o Bayern de Munique, quando acertou a canela de Goretzka. Já Lucas Hernández foi expulso aos 47 minutos, por dar uma cotovelada em Raphael Guerreiro.

A Fifa ainda divulgou a suspensão do zagueiro Huijsen, do Real Madrid, expulso no jogo contra o Borussia Dortmund. O defensor levou uma partida de gancho.

PSG e Real Madrid vão se enfrentar às 16 horas (de Brasília) de quarta-feira. O confronto ocorre no MetLife Stadium, em New Jersey.