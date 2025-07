Prodígio! Brasileira de 19 anos deve quebrar recorde em estreia no Noche UFC

A brasileira Alice 'Golden Girl' Pereira está prestes a entrar para os livros da história do MMA. No dia 13 de setembro, durante o Noche UFC, em San Antonio (EUA), a jovem peso-galo (61 kg) fará sua estreia no maior evento de artes marciais mistas do mundo com apenas 19 anos, oito meses e 24 dias, tornando-se a atleta mais jovem a pisar no octógono do Ultimate.

Na primeira apresentação, Alice enfrentará a mexicana Montserrat Rendon, que também busca se firmar na companhia e vem de derrota. Invicta no MMA profissional, a representante brasileira soma cinco vitórias consecutivas e chega ao UFC cercada de expectativa pelo seu potencial.

Até então, o recorde de lutadora mais jovem a estrear na organização pertencia à sul-coreana Chan Mi Jeon, que fez sua primeira luta em junho de 2017, aos 19 anos, nove meses e 13 dias. Nascida em 20 de dezembro de 2005, Alice superará essa marca ao representar o país no evento.

Duelo brasileiro no topo

Além da estreia histórica da Golden Girl, o Noche UFC será palco de um confronto entre compatriotas na luta principal. Diego Lopes e Jean Silva, dois nomes em ascensão no peso-pena (66 kg), medem forças no octógono montado na Frost Bank Center, em um duelo que promete movimentar a divisão e consolidar o vencedor entre os principais atletas da categoria.

