Primeira crise em sete meses deixa futuro de Boto em risco no Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro

Sete meses de relação, e o casamento entre José Boto e o Flamengo pode não resistir.

Nesse período, o time principal só perdeu três vezes com Filipe Luís e lidera o Brasileirão. Nada disso parece ser blindagem suficiente.

E a contratação do dirigente português, tratada como uma grife da nova gestão rubro-negra e aposta de profissionalismo, corre o risco de não durar uma temporada inteira.

Parece que a derrota no Mundial de Clubes abriu uma caixa de pandora. Ou pelo menos sublinhou um descompasso entre as partes.

O caso mais recente para tumultuar essa relação foi a contratação vetada do atacante Mikey Johnston, do West Bromwich Albion, da segunda divisão inglesa.

A palavra final foi do presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap. A condução do negócio, de Boto.

O português viu o acordo ser frustrado depois da má repercussão da negociação no ambiente do clube. Na versão que vem do Flamengo, uma análise do departamento médico do clube se somou a isso para respaldar a desistência do negócio.

Com Boto, o Flamengo contratou Danilo e Jorginho. Tiros certos e famosos.

Mas quando foi apostar, o nome foi o atacante Juninho. Ele veio em um contexto de despedida de Gabigol e na reta final de recuperação de Pedro. Até agora, passou longe de empolgar. Por isso, uma desconfiança maior quando Boto tenta sair da "caixinha".

Além do recuo na tentativa de trazer o irlandês da Série B inglesa, houve desconforto no departamento de futebol por causa dos sinais a respeito de Pedro.

A fonte que teve contato com o colunista Mauro Cezar Pereira, no UOL, deixou a pista de que aceitaria vender o camisa 9 por 15 milhões de euros. A diretoria executiva do Flamengo não curtiu e não quer negociar.

O nome do interlocutor não foi revelado. Mas a conjugação verbal entregou de que se trataria de um português do outro lado.

O sinal aconteceu depois de uma "mensagem subliminar" de Boto em uma entrevista à imprensa italiana, dizendo que gostaria de contar com Dusan Vlahovic, hoje na Juventus. Obviamente, um nome fora da realidade do Flamengo.

Contexto? O sérvio foi quem colocou Pedro no banco quando o brasileiro passou pela Fiorentina.

Na gestão do time, o Flamengo com Boto fez outros movimentos que tiraram o poder de barganha do clube à mesa. O movimento mais explícito foi baixar a multa rescisória de Gerson para 25 milhões de euros. O Zenit pagou e levou o capitão do time.

O outro lado da moeda é um dirigente que vê seus passos questionados e por isso não descarta a hipótese de ruptura.

Bap, no dia que confirmou Boto, em dezembro, afirmou que daria autonomia, mas ressaltou ainda ter poder de veto — já que é o presidente.

O que o presidente pode alegar ser responsabilidade de quem se senta na cadeira mais importante, o português interpreta como interferência. Aí, todo mundo agora para e pensa: será que vale a pena continuar?