Presidente do América-MG critica elenco publicamente após derrota: "Nunca vi um time tão feio"

A situação do América-MG não é nada boa na Série B do Campeonato Brasileiro. Após perder para o Athletic por 1 a 0, em casa, nesta segunda, o elenco do Coelho foi publicamente criticado pelo presidente do clube, Alencar da Silveira Júnior. O mandatário do clube mineiro afirmou que "nunca viu um tão feio".

"Tem muitos anos que não vejo um time tão FEIO como esse de hoje. O América que eu conheço não é esse. Tem que tomar vergonha na cara", escreveu Alencar, em um story no Instagram.

Foto: Divulgação / Instagram

As críticas aos jogadores se estenderam além do presidente. O técnico Enderson Moreira afirmou que a atuação do América-MG nesta segunda foi vergonhosa.

"Queremos que o nosso torcedor se sinta representado dentro de campo. Acredito que nenhum torcedor se viu representado nesta segunda. É vergonhoso para mim ver uma atuação tão pobre diante do que todos nós temos capacidade de fazer", disse Enderson.

"Não sou o único culpado, mas também sou responsável por isso. Temos que passar tranquilidade para os jogadores. O que resta é nos preparar para as partidas que temos por vir. Temos um jogo muito difícil contra o Novorizontino", encerrou o técnico.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ame?rica Futebol Clube (@america_mg)

Na sequência da Série B

O América-MG volta a campo pela Série B no próximo sábado (12). A equipe visitará o Novorizontino às 16h (de Brasília), pela 16ª rodada da competição. Com 20 pontos após 15 jogos, o Coelho é o 12º colocado do torneio.