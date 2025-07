Presidente da Conmebol manda mensagem de apoio ao Fluminense

Alejandro Domi?nguez, presidente da Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol), está confiante em ver um sul-americano na final do Mundial de Clubes. Assim, ele mandou uma mensagem de apoio ao Fluminense, último representante do continente no torneio.

Nesta terça-feira, o time carioca busca a vaga na decisão do Mundial de Clubes. O Fluminense terá pela frente o Chelsea, que já enfrentou 2 brasileiros no torneio - perdeu do Flamengo na fase de grupos e recentemente eliminou o Palmeiras nas quartas de final.

"Sigo acreditando sempre, Fluminense. Vamos para a final do Mundial de Clubes, pelo sonho de todo o continente. América do Flu. Estamos com vocês", afirmou Alejandro Domi?nguez.

Fluminense: possível final

Caso passe pelo Chelsea, o Fluminense enfrentará outro europeu na final. Do outro lado da chave, PSG e Real Madrid, principais favoritos ao título, vão se enfrentar nesta quarta-feira.