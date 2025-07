Por que o Mundial de Clubes não tem decisão de 3º lugar?

O Fluminense, último clube brasileiro a se manter vivo no Mundial de Clubes, encerrou a sua participação nesta terça-feira, após a derrota por 2 a 0 para o Chelsea. Agora, o time de Renato Gaúcho se prepara para voltar para casa - e sem a chance brigar pelo bronze. O mesmo acontecerá com o perdedor de Real Madrid x Paris Saint-Germain, que se enfrentam nesta quarta-feira.

Isso porque, no Mundial de Clubes, quem perde na semifinal não disputa o terceiro lugar. A decisão, que surpreende alguns torcedores, é uma determinação da Fifa, que tem como objetivo facilitar o retorno dos clubes às suas competições nacionais.

"A Fifa decidiu não incluir essa disputa para garantir que clubes e jogadores que não chegarem à final possam transicionar para os seus próximos compromissos o mais rápido possível", informa a entidade no regulamento do torneio.

No caso do Brasil, os times já se preparam para a retomada do Campeonato Brasileiro, que, após um mês de paralisação, tem suas primeiras partidas de retorno marcadas para o dia 12 de julho. Há também as oitavas de final da Libertadores, que acontecem em agosto.

Já no cenário internacional, o Inter Miami, de Messi, eliminado nas quartas pelo PSG, já voltou à Major League Soccer (MLS), com direito a golaço do argentino contra o Montreal, no último sábado. Além do time de Miami, o Seattle Sounders e o Los Angeles FC, outros integrantes da liga americana disputando o Mundial, também já voltaram a competir.

Veja os próximos jogos dos brasileiros que foram ao Mundial:

Fluminense

17/7: Fluminense x Cruzeiro

20/7: Flamengo x Fluminense

23/7: Fluminense x Palmeiras

Flamengo

12/7: Flamengo x São Paulo

16/7: Santos x Flamengo

20/7: Flamengo x Fluminense

Palmeiras

16/7: Palmeiras x Mirassol

20/7: Palmeiras x Atlético-MG

23/7: Fluminense x Palmeiras

Botafogo

12/7: Vasco x Botafogo

16/7: Botafogo: Vitória

20/7: Sport x Botafogo