Sem Ipanema, Renato relaxa com ping pong, livro de Adriano e mimo da filha

Apesar de ser gaúcho, Renato, o Portaluppi, é um garoto de Ipanema. Longe do bairro carioca desde o dia 7 de junho, quando o Fluminense desembarcou nos Estados Unidos, ele tem recorrido a outros passatempos para relaxar no pouco tempo em que não está trabalhando.

Se não tem as areias da praia, o treinador ao menos não abre mão de seus chinelos Havaianas. Ele está calçado com os pares sempre que possível, até mesmo na chegada aos locais de treino e nos deslocamentos da delegação. Tênis é somente durante as atividades e nos jogos.

Também não é possível tomar seu sagrado chope no "Pura Brasa", bar de Ipanema que o técnico do Flu bate-ponto e é amigo de todos os garçons. Com isso, resta recorrer ao tênis de mesa — ping pong no linguajar dele próprio — com os jogadores do elenco, comissão técnica e dirigentes. Quando está sozinho no quarto, tem lido o livro de Adriano Imperador: "Adriano, meu medo maior", de Ulisses Neto, da editora Planeta, lançado em 2024.

O principal ponto, porém, que tem aliviado a saudade de casa durante o Mundial tem sido as visitas frequentes de sua filha Carolina, sempre ativa nas redes sociais com registros íntimos e ao mesmo tempo bem-humorados com o pai, seu melhor amigo. Ela chegou a dar um presente para Renato em uma dessas visitas — o aniversário dele é só em setembro.

Mas para os brasileiros que ainda não levam Renato Gaúcho a sério, ou mesmo os estrangeiros que estão descobrindo fascinados seus "causos" dos tempos de jogador, fica a informação: o que ele mais faz no tempo livre é assistir jogos de futebol, garantem pessoas que estão com o Fluminense no Mundial.

Renato ganha presente da filha Carolina durante concentração do Flu no Mundial Imagem: Instagram / @carolinaportaluppi

Aí depende do ponto de vista de cada um (sobre o reconhecimento tardio). Alguns enxergavam, alguns não queriam enxergar e alguns enxergavam, mas não queriam elogiar. Aí eu respeito a opinião de cada um, e cada um tem que saber seu patamar, onde se encaixam nesses três que eu falei. Eu não conquistei vários títulos como treinador comprando os títulos, mas trabalhando. No Grêmio mesmo teve ano que eu implementei três ou quatro esquemas de jogo que deram certo. Nessa Copa do Mundo, mudei o esquema duas vezes e deu certo. Estamos conseguindo os resultados em função do nosso trabalho. Renato Gaúcho, técnico do Fluminense, em entrevista coletiva