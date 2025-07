Palmeiras volta do Mundial com ataque desfalcado, mas terá reforço caseiro para sequência da temporada

O Palmeiras voltou dos Estados Unidos após a eliminação na Copa do Mundo de Clubes com dois desfalques importantes no ataque: Estêvão e Paulinho. Por outro lado, enquanto o time lida com essas baixas, terá um reforço caseiro nesse segundo semestre: o atacante Bruno Rodrigues, que está em fase final de recuperação após cirurgia no joelho.

Estêvão, conforme acordado desde junho de 2024, despediu-se do Palmeiras, de forma definitiva, após a disputa do torneio e juntou-se ao elenco do Chelsea. Foi justamente contra o clube inglês seu último jogo. Ele foi quem marcou o único gol palmeirense na derrota por 2 a 1 para os Blues, nas quartas de final do Mundial.

Já Paulinho, reforço que chegou nesta temporada, precisará se ausentar dos gramados pelo resto do ano. O camisa 10 passará por nova cirurgia para corrigir a lesão na tíbia direita. Ele realizou um outro procedimento em dezembro, quando ainda estava no Atlético-MG, passou pela recuperação no Verdão, mas não retornou 100%. Mesmo assim, estava jogando com dores.

Bruno Rodrigues deve ser reforço caseiro

Bruno Rodrigues será o reforço caseiro para Abel Ferreira. O camisa 11 está em fase final de recuperação após um longo período fora dos gramados. No último ano, ele sofreu duas graves lesões em ambos os joelhos. Bruno chegou como reforço para 2024 e atuou em apenas dois jogos pelo Palmeiras, em janeiro de 2024.

Primeiro, ele sofreu uma lesão no joelho direito no duelo contra a Inter de Limeira, quando teve sua primeira chance como titular, pelo Paulistão daquele ano. Ele atuou por cerca de 60 minutos e foi substituído após sentir dores. Posteriormente, passou por uma artroscopia que o deixou fora por quase três meses.

Em maio, quando estava em transição física, rompeu o tendão patelar do joelho esquerdo durante um jogo-treino do Palmeiras. Assim, precisou passar por uma cirurgia mais delicada, que necessitava de um tempo maior de recuperação. Desde então, portanto, ele vem sendo baixa para o técnico Abel Ferreira.

O jogador não viajou aos Estados Unidos e ficou em São Paulo para dar sequência ao seu processo de transição física. Bruno Rodrigues tem a expectativa de voltar a ficar à disposição da equipe nas próximas semanas.

Ainda com Bruno como dúvida, o Palmeiras volta a campo no dia 16 de julho, quando enfrenta o Mirassol, pela 14ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque.