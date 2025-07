Palmeiras: Naves tem proposta para deixar clube, mas vive nova indefinição

O zagueiro Kaiky Naves, do Palmeiras, recebeu uma proposta do Shabab Al-Ahli (EAU) e gostaria de ser liberado pelo clube alviverde para ter a chance de atuar por mais minutos, disse Flavio Latif, na Live do Clube.

Na atual temporada, Naves fez 10 partidas, sendo nove no Campeonato Paulista e apenas uma no Campeonato Brasileiro. No Mundial de Clubes, o Palmeiras teve que usar uma defesa reserva diante do Chelsea, já que não contava com Murilo (lesionado) e Gómez (suspenso). Bruno Fuchs e Micael foram os substitutos.

O Murilo acabou de ter uma lesão que pareceu grave. [...] O Palmeiras não iria querer liberar um zagueiro sabendo que precisa de alguém. Se for para frente o negócio do Naves, o Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes, tem interesse no jogador, já contatou os empresários dele, e o jogador também tem interesse em sair por essa questão de não ter minutos.

O Palmeiras sempre segura o Naves quando tem lesão. Quando o Botafogo quis o Naves, o Palmeiras não quis reforçar um rival. Agora, o estafe do Naves vê da seguinte forma: tem uma proposta de fora, um time que não vai atrapalhar o Palmeiras, e o meu atleta quer jogar. É outro nome que fica a indefinição.

Flavio Latif

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista à Live do Palmeiras na íntegra