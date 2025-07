Dupla do PSG pega gancho e fica fora de possível final do Mundial

Pacho e Lucas Hernández pegaram dois jogos de suspensão no Mundial e não disputarão uma eventual final da Copa do Mundo de Clubes.

O que aconteceu

Os dois defensores foram punidos pelo Comitê Disciplinar da Fifa por sua expulsões nas quartas de final, contra o Bayern de Munique. Na reta final do confronto. Pacho levou vermelho direto após uma entrada dura em Goretzka, enquanto Hernández foi expulso por acertar uma cotovelada no rosto de Raphael Guerreiro. O PSG confirmou a classificação mesmo com dois a menos.

Eles levaram duas partidas de gancho e, com isso, perderão uma eventual decisão do Mundial. A dupla já estava fora da semi contra o Real Madrid, mas também será baixa em uma possível final, caso o time parisiense avance, contra Fluminense ou Chelsea.

Pacho é titular do PSG e não havia recebido nenhum cartão em toda a competição. O equatoriano é a dupla de Marquinhos na zaga do time e Lucas Beraldo, ex-São Paulo, deve entrar em seu lugar. Já o francês Hernández vinha como opção no banco de reservas.

PSG e Real Madrid se enfrentam amanhã pela vaga na final. A partida será disputada às 16h (de Brasília) no Metlife Stadium. Quem avançar encara na grande decisão o vencedor de Flu x Chelsea no domingo, no mesmo palco e horário.