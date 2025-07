Pacho e Lucas Hernández pegam dois jogos de suspensão e perderão possível final do Mundial

O Paris Saint-Germain terá que jogar o restante da Copa do Mundo de Clubes sem duas peças importantes. Os defensores Pacho e Lucas Hernández, expulsos no duelo contra o Bayern de Munique, pegaram dois jogos de suspensão e, caso os parisienses avancem à final da competição, os dois atletas não estarão à disposição do técnico Luis Enrique.

A medida disciplinar foi anunciada pela Fifa nesta segunda-feira. Ao contrário dos jogadores do clube francês, o espanhol Huijsen, do Real Madrid, pegou apenas um jogo de gancho, que será cumprido justamente contra o PSG.

Como foram as expulsões

Pacho recebeu o vermelho direto aos 37 minutos do segundo tempo, após dar uma entrada com a sola da chuteira em Goretzka. Por sua vez, Lucas Hernández desferiu uma cotovelada contra Raphael Guerrero nos acréscimos e também foi expulso.

O equatoriano Pacho é titular de Luis Enrique. Com ele fora de ação, a tendência é que o brasileiro Beraldo assume o posto na zaga do Paris na reta final da Copa do Mundo de Clubes.

Por sua vez, Huijsen foi expulso nos acréscimos da vitória do Real Madrid sobre o Borussia Dortmund, nas quartas de final. O defensor era o último homem da zaga madridista e fez a falta para impedir que Guirassy diminuísse o marcador.

Paris Saint-Germain e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira, no Metlife Stadium, às 16h (de Brasília), pela semifinal da Copa do Mundo de Clubes.