Onde vai passar Grêmio x São José pela Recopa Gaúcha? Como assistir ao vivo

Grêmio e São José entram em campo hoje, às 19h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela final da Recopa Gaúcha.

Onde assistir? O duelo será transmitido ao vivo pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

Recopa Gaúcha reúne campeões em jogo único. Grêmio, dono de quatro títulos, enfrenta o São José, que busca sua segunda conquista. O torneio é disputado desde 2014 e coloca frente a frente o campeão gaúcho e o campeão da Copa Federação Gaúcha.

Grêmio volta a campo depois de quase um mês. A equipe de Mano Menezes ficou no empate com o Corinthians pelo Brasileirão no último compromisso.

São José segue em ritmo de jogo com a participação na Série D. Terceiro colocado do Grupo A-8, com 19 pontos, o time vem de derrota por 1 a 0 para o Guarany de Bagé.

Grêmio x São José -- Recopa Gaúcha