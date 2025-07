Napoli envia proposta ao Liverpool por Darwin Núñez, diz jornalista

Atual campeão italiano, o Napoli segue em busca de reforços para a próxima temporada europeia. O clube está interessado no centroavante uruguaio Darwin Núñez, de 26 anos, e já enviou uma proposta para o Liverpool.

O clube italiano ofereceu cerca de R$ 319 milhões aos ingleses e mais R$ 31 milhões em bônus por Darwin Núñez, segundo o jornalista italiano Gianluca Di Marzio. Além disso, o Napoli ainda prometeu um salário entre aproximadamente R$ 31 milhões e R$ 38 milhões ao uruguaio.

No entanto, segundo o jornal Corriere dello Sport, o Liverpool estaria disposto a vender o atacante por pelo menos R$ 380 milhões.

? | Annuncio Partnership

Benvenuto a bet365 Scores, nuovo Official Infotainment Partner di SSC Napoli!

Risultati, statistiche e passione: tutto in un'unica app ?? Leggi la news: https://t.co/Kh7MxYAR4b pic.twitter.com/rk7JgrUywy ? Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 8, 2025

Revelado pelas categorias de base do Peñarol e com passagem pelo Almería, na Espanha, Darwin Núñez foi contratado pelo Liverpool depois de se destacar pelo Benfica, em julho de 2022. No entanto, o centroavante não conseguiu se firmar na equipe inglesa.

Na última temporada, Darwin Núñez disputou 47 jogos, marcou sete gols e deu cinco assistências. Na campanha do título do Liverpool no Campeonato Inglês, foram 30 jogos, sendo titular apenas oito vezes, cinco bolas na rede e dois passes para gol.

Ao todo, o uruguaio entrou em campo 143 vezes, anotou 40 gols e deu 22 assistências. Conquistou um Campeonato Inglês (2024/25), uma Copa da Liga (2023/24) e uma Supercopa da Inglaterra (2022).

Plano B do Napoli

Caso o negócio por Darwin Núñez não avance, o Napoli já tem uma segunda opção. Ainda de acordo com informações de Gianluca Di Marzio, o clube tem interesse no italiano Lorenzo Lucca, de 24 anos.

Inclusive, o Napoli já enviou uma proposta de R$ 211 milhões à Udinese pelo atacante. Na última temporada, Lorenzo Lucca marcou 14 gols e deu uma assistência, em 36 jogos.