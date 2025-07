Mundial: veja quanto o Fluminense pode faturar se eliminar o Chelsea hoje

Do UOL, em São Paulo

O Fluminense pode somar, ao menos, mais 30 milhões de dólares (R$ 163,6 milhões) em premiação se eliminar o Chelsea hoje e avançar à decisão da Copa do Mundo de Clubes.

O que aconteceu

Quem chegar à final do Mundial garante, pelo menos, 30 milhões de dólares (R$ 163,6 milhões). Esse é o valor que a Fifa concede ao vice-campeão.

Campeão fatura 40 milhões de dólares (R$ 218,1 milhões). Até o momento, o Fluminense acumulou aproximadamente R$ 332,5 milhões. O valor, porém, ainda não considera os descontos por impostos.

A diretoria tricolor é cautelosa sobre "riqueza". O clube ainda não sabe quanto terá que pagar em impostos sobre os prêmios do Mundial, mas a expectativa é de que seja 30% em cima do valor final. Ainda há negociações entre Fifa e governo dos Estados Unidos.

A premiação do clube carioca até aqui é calculada da seguinte forma. A soma inclui: participação, vitória, empates e classificações. Veja, abaixo, a divisão (sem desconto de impostos):

Participação - R$ 83,5 milhões

- R$ 83,5 milhões Uma vitória - R$ 11 milhões (fase de grupos)

- R$ 11 milhões (fase de grupos) Dois empates - R$ 11 milhões (fase de grupos)

- R$ 11 milhões (fase de grupos) Vaga nas oitavas - R$ 41,3 milhões

- R$ 41,3 milhões Vaga nas quartas - R$ 71,9 milhões

- R$ 71,9 milhões Vaga nas semifinais - R$ 113,8 milhões

Em busca de uma vaga na final, o Fluminense enfrenta hoje o Chelsea, às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. A final do torneio será disputada no domingo.