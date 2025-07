Memphis, do Corinthians, rebate seguidor após crítica nas redes sociais e apaga post

O atacante Memphis Depay, do Corinthians, rebateu publicamente uma crítica enviada por um seguidor na sua conta oficial no Instagram. Instantes depois, o holandês apagou o post.

Na mensagem, exposta por Memphis, o internauta Pedro Macedo Cesar criticou o atleta pelo alto salário recebido no Corinthians.

"Você deveria estar envergonhado por pegar tantos dólares do seu clube e deixar as meninas da base sem salário. A coisa mais humana que você poderia fazer é doar sua fortuna a elas. Meninas que realmente estão famintas", escreveu Pedro.

Nos seus stories, Memphis respondeu: "Você já foi à África, Pedrinho? Você não sabe como a fome se parece. Grande abraço, campeão". Pouco depois, a publicação foi excluída.

(Foto: Reprodução/Instagram)

O Corinthians atrasou não só o salário de Memphis, como de todos os jogadores e funcionários do clube em junho. A diretoria conseguiu solucionar o caso rapidamente e quitou a pendência nesta terça-feira. Os vencimentos deviam ter sido depositados na última segunda, quinto dia útil do mês.

Recentemente, o holandês também chegou a notificar a diretoria de Osmar Stabile por direitos de imagem atrasados. A dívida foi paga dias depois. No entanto, Memphis e o restante do plantel ainda não receberam a premiação que foi prometida pela antiga gestão pelo título do Campeonato Paulista.

Após cerca de um mês longe dos gramados, o Corinthians está em reta final de preparação para a volta do Brasileiro. No próximo domingo, o time recebe o Red Bull Bragantino na Neo Química Arena, pela 13ª rodada da competição. A bola rola a partir das 19h (de Brasília).