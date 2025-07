Luisa e britânico derrotam cabeças 2 e vão à final de Wimbledon nas mistas

Luisa Stefani e Joe Salisbury estão na final de duplas mistas de Wimbledon. A brasileira e o britânico fizeram uma apresentação impecável nesta terça-feira, não tiveram seus serviços quebrados e derrubaram a dupla cabeça de chave 2 do torneio, formada pela chinesa Shuai Zhang e o salvadorenho Marcelo Arévalo, duplista número 1 do mundo atualmente. O jogo teve parciais de 7/6(6) e 7/6(4).

Será a segunda participação de Stefani em uma final de duplas mistas. Ao lado do gaúcho Rafael Matos, ela foi campeã do Australian Open de 2023, quando derrotou os indianos Sania Mirza e Rohan Bopanna na decisão. Nos outros slams, a paulista de 27 anos teve menos sucesso. Seus melhores resultados são quartas de final em Roland Garros (2023) e primeiras rodadas no US Open (2021, 2023 e 2024).

Na final, Stefani e Salisbury, que venceram todos os cinco tie-breaks que disputaram no torneio até agora, vão enfrentar a tcheca Katerina Siniakova e o holandês Sem Verbeek, que derrotaram a húngara Timea Babos, parceira de Luisa na chave de duplas femininas, e o croata Mate Pavic, por 6/3 e 7/5.

Juntas, Stefani e Babos também estão vivas na briga pelo título. Nas quartas de final, elas vão enfrentar a parceria cabeça de chave 1 do torneio: a americana Taylor Townsend e a mesma tcheca Katerina Siniakova que também está nas semifinais das mistas.