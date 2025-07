Papo com Zé ajudou oposta a superar corte de Paris e voltar à seleção

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Uma das novidades para o jogo contra a Bulgária, primeiro da terceira semana da Liga das Nações, Kisy almeja construir novos episódios no time nacional após uma conversa com o técnico José Roberto Guimarães. O duelo vai acontecer à meia-noite (horário de Brasília), desta quarta-feira.

A oposta conta que o papo com o comandante ajudou a conviver com a frustração de ter sido cortada da lista de convocadas para os Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Sempre fui uma pessoa que gosta do diálogo. Quando as coisas ficam claras, conseguimos melhorar naquilo que é a nossa deficiência. O Zé conversou comigo (à época), e esse ano também. Espero que eu consiga melhorar nesses pontos que ele me falou e ajudar a seleção. É importante estar jogando nessa primeira competição pensando em Los Angeles.

Questionado sobre o papo com a Kisy, Zé Roberto lembrou exemplo dos tempos em que estava dentro de quadra, e apontou que a capacidade de criar novas chances na equipe viria da própria oposta.

Você vai ouvir o 'não' durante a vida, faz parte do cotidiano. Aconteceu comigo, também fui cortado de seleção, e não desisti do sonho de jogar uma Olimpíada. Tudo no esporte vem de momentos que você passa. Grandes artilheiros, às vezes, passam um tempo sem fazer gols, faz parte, mas ele vai ter de criar oportunidade. E quando acontece isso, de não viver um momento bom, poder ter outra chance depende de você. É continuar batalhando, e eu falei sobre isso com ela. Ela que vai criar espaço, credibilidade e confiança.

Zé Roberto

A Liga das Nações é o primeiro compromisso oficial da seleção neste ciclo olímpico visando aos Jogos de 2028. Kisy integra o grupo da Liga das Nações desde o início, mas esteve fora das etapas do Rio de Janeiro e em Istambul, na Turquia, devido ao processo de recuperação de um com edema ósseo. A etapa atual acontece em em Chiba, no Japão.

Kisy tá de volta! ? A oposta foi relacionada pela primeira vez na temporada para um jogo da Liga das Nações! pic.twitter.com/anrdGLzVGJ -- Vôlei Brasil (@volei) July 8, 2025

"Estou muito feliz por estar de volta. Acho que, para qualquer atleta, é muito difícil ficar longe das quadras porque isso é a nossa paixão. Foi um processo difícil para mim. Espero contribuir com a seleção para a classificação às finais", disse, à Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).

"O nosso objetivo é estar aqui [seleção]. Acho que temos um grupo muito bom, as meninas que já são remanescentes também são novas. Então, com certeza, o Zé está fazendo um trabalho muito bom com todas", avaliou, ao UOL, ainda na etapa no Rio.

O Brasil inicia esta terceira etapa do torneio na terceira colocação, com 20 pontos — atrás da Itália, com 22, e Polônia, com 21. As oito seleções mais bem colocadas avançam à fase final, que inicia as disputas a partir das quartas, em modelo eliminatório.