Lamborghini dirigida por Diogo Jota provavelmente estava em alta velocidade, diz relatório da polícia

MADRI (Reuters) - O atacante português do Liverpool Diogo Jota provavelmente estava em alta velocidade quando o carro Lamborghini que dirigia bateu no noroeste da Espanha, causando a morte dele e do irmão, disse a polícia em um relatório preliminar na terça-feira.

A equipe forense está analisando as marcas deixadas por uma das rodas do carro no asfalto que sugerem o estouro de um pneu e se isso e a velocidade excessiva causaram o acidente, afirmou a polícia em um comunicado.

Após concluir a investigação, a polícia enviará o relatório ao tribunal local antes de torná-lo público.

A morte de Jota, aos 28 anos, causou comoção no mundo do futebol e fora dele, com mensagens de condolências de líderes nacionais e de outros jogadores de futebol.

Acredita-se que Jota e seu irmão André Silva, que jogava pelo Penafiel na segunda divisão portuguesa, estavam dirigindo para uma balsa na Espanha para viajar ao Reino Unido quando sua Lamborghini saiu da estrada e pegou fogo depois da meia-noite de quinta-feira.

Eles foram enterrados em sua cidade natal, Gondomar, no norte de Portugal, no sábado.

(Reportagem de Emma Pinedo e Inti Landauro)