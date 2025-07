Jon Jones volta a treinar semanas após aposentadoria e reacende rumores de retorno

Menos de um mês após anunciar sua aposentadoria do MMA, Jon Jones voltou aos treinos em sua academia particular e reacendeu as especulações sobre um possível retorno ao octógono. O ex-campeão dos meio-pesados (93 kg) e dos pesados publicou um vídeo retirando teias de aranha da porta de seu ginásio em casa, sinalizando que a inatividade pode estar com os dias contados (clique aqui ou assista o vídeo abaixo).

A movimentação ocorre pouco tempo depois de 'Bones' sugerir, em sua conta no X (antigo Twitter), que estaria reconsiderando sua decisão de se afastar definitivamente do esporte. A possibilidade de um grande evento do UFC na Casa Branca, em 2026, anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, parece ter sido o estopim para essa reviravolta.

"Lutar na Casa Branca?", escreveu o norte-americano, seguido de emojis sugestivos. Pouco tempo depois, revelou que havia retornado ao programa de testes antidoping da organização, encerrando uma breve pausa que durou apenas duas semanas.

Polêmica

Apesar da empolgação, o futuro de Jones ainda é cercado de incertezas. Antes de anunciar sua aposentadoria, o veterano protagonizava uma longa novela envolvendo um possível duelo contra Tom Aspinall, então campeão interino dos pesados. Após a desistência de Bones, o britânico foi promovido a campeão linear. O presidente do UFC, Dana White, chegou a afirmar publicamente que o confronto entre os dois estava encaminhado, mas que o americano voltou atrás na decisão e optou por pendurar as luvas.

Aos 37 anos, o ex-campeão dá sinais de que deseja continuar no esporte sob seus próprios termos. Resta saber se a organização estará disposta a negociar essas condições e viabilizar mais um capítulo na carreira de um dos nomes mais emblemáticos da história do MMA, considerado o 'GOAT' do esporte.

