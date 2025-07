Jon Jones, McGregor e mais! Ex-campeão sugere card ideal para evento do UFC na Casa Branca

O plano do presidente Donald Trump de promover um evento do UFC no jardim da Casa Branca em comemoração pelo 250º aniversário da Independência dos Estados Unidos em 2026 se tornou um dos assuntos mais comentados pela comunidade do MMA. Empolgado com a possibilidade, o ex-campeão e Hall da Fama do Ultimate Michael Bisping decidiu dar o seu pitaco sobre a hipotética cerimônia e aproveitou para sugerir alguns combates que poderiam fazer parte do card.

Em um vídeo publicado no seu canal do 'Youtube', Bisping propôs seis lutas para o hipotético evento, denominado por ele como UFC Casa Branca. Para o veterano, que atualmente trabalha como comentarista da organização, o card ideal para a ocasião teria que incluir o retorno dos dois maiores astros da companhia, Conor McGregor e Jon Jones, além da presença de outras estrelas da primeira prateleira do esporte, de preferência americanas.

Volta de Jon Jones

A luta principal, na opinião de Michael Bisping, envolveria o ex-campeão meio-pesado (93 kg) e peso-pesado do UFC Jon Jones, que pendurou as luvas recentemente. O adversário de 'Bones', no card idealizado pelo inglês, seria seu compatriota Tom Aspinall, que assumiu o trono da divisão dos pesados após a aposentadoria de Jones.

O combate ainda teria como atrativo o duelo entre EUA e Inglaterra, para simbolizar a batalha de Independência do país norte-americano. Mesmo aposentado, Jones se mostrou disposto a voltar ao octógono do UFC caso a proposta de Donald Trump se concretize.

McGregor no 'co-main event'

Sem lutar desde julho de 2021, Conor McGregor também poderia voltar à ação para um show do UFC na Casa Branca, como o próprio já adiantou. E no card ideal montado por Michael Bisping, o ex-campeão peso-pena (66 kg) e peso-leve (70 kg) do Ultimate protagonizaria o 'co-main event', ao lado do rival Michael Chandler, contra quem o irlandês lutaria na última vez que a organização marcou um combate para ele.

Adesanya, Strickland, O'Malley e mais

Os outros combates estrelados que fariam parte do evento comemorativo no card ideal de Michael Bisping incluiriam Israel Adesanya vs Sean Strickland, Valentina Shevchenko vs Erin Blanchfield, Sean O'Malley vs Cory Sandhagen e Justin Gaethje vs qualquer rival do plantel. Resta saber se, caso o show saia do papel, os confrontos propostos pelo veterano inglês estarão no cronograma da cerimônia.

