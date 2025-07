Joia da base, Erick Belé renova contrato com o Palmeiras até 2028

O Palmeiras anunciou, nesta terça-feira, a renovação com o meio-campista Erick Belé, até dezembro de 2028. O antigo vínculo do jogador de 18 anos com o clube alviverde era válido até abril de 2027. O atleta, que está no Verdão desde 2018, é uma das joias da base alviverde.

"Não poderia estar mais feliz. Essa renovação mostra que estou no caminho certo, trabalho duro todos os dias para vestir essa camisa pesada com o empenho e respeito que ela merece. Estar no Palmeiras é um sonho vivido diariamente e quero construir uma linda história no clube", afirmou Belé.

Erick Belé chegou ao Palmeiras em 2018 e assinou seu primeiro contrato profissional em 2023, quando completou 16 anos. Em 2022, o meia-atacante foi o artilheiro do Paulista sub-15, com 19 gols marcados. Pelo sub-17, seguiu se destacando e marcou presença na Seleção Brasileira da categoria.

O canhoto Belé tem características para atuar centralizado e pelos lados do campo. O meio-campista se firmou como titular no sub-20 alviverde, atuando frequentemente com a camisa 10 da equipe comandado pelo técnico Lucas Andrade. Nesta temporada, é o vice-artilheiro, com 13 gol em 26 jogos.

Belé deve ser um dos titulares de Lucas Andrade, novamente, nesta quarta-feira, quando o Palmeiras entra em campo para enfrentar o São Paulo, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21 horas (de Brasília), na Arena Barueri, em Barueri (SP).