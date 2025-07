'Não posso só pedir desculpa', diz João Pedro após ser algoz do Fluminense

Cria do Fluminense, João Pedro foi algoz do ex-clube na semifinal do Mundial. Após fazer os dois gols do Chelsea na vitória por 2 a 0, o atacante disse como se sentiu por machucar o time onde foi formado. Ele não comemorou nenhum dos tentos.

Eu fico feliz de fazer o primeiro gol, mas ao mesmo tempo esse campeonato era muito importante para eles [Fluminense], eu não posso só pedir desculpas, mas eu sou profissional, eu sou pago para fazer gols e hoje eu fiquei muito feliz de fazer os gols. João Pedro, ao DAZN

O atacante reconheceu a mistura de sentimentos por ser algoz do ex-clube. À CazéTV, ele pediu desculpas à torcida tricolor e disse que espera voltar ao Fluminense um dia.

Uma mistura de sentimentos. Feliz de marcar o primeiro e o segundo pelo Chelsea, mas aquela sensação de tristeza por encontrar jogadores e membros do Flu que trabalharam comigo, outros que vêm da base e viviam um momento especial. Falar com eles e ver a sensação de tristeza é difícil porque eles têm sonhos assim como já foi o meu estar aqui. Tenho de fazer o meu trabalho e fiz dois gols hoje.

Só pedir desculpas. Sei que era importante para eles esse torneio, mas é para nós também. Faz parte do futebol. Não foi da forma que eles queriam, mas é aquilo: se for para chorar um lado, infelizmente... É seguir trabalhando, espero um dia poder voltar. Não controlamos o futuro, mas o torcedor sabe o carinho que eu tenho pelo Flu, tento acompanhar a alguns jogos, mas fico feliz de reencontrar todo mundo. João Pedro, à CazéTV

Flu perde e dá adeus ao sonho

O Fluminense perdeu para o Chelsea por 2 a 0, hoje, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O Flu terminou o Mundial como o melhor brasileiro.

João Pedro anotou dois golaços. Ele abriu o placar ainda no primeiro tempo e fechou a conta na etapa final. Em ambos, soltou o pé para marcar.

O jogo foi o segundo dele pelo Chelsea. Contratado durante o Mundial, ele entrou no final do jogo contra o Palmeiras e foi titular hoje.

O Chelsea espera por Real Madrid ou PSG na final do próximo domingo. Espanhóis e franceses se enfrentam amanhã na outra semifinal.