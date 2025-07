Ingressos para jogo com Flamengo: veja quando são-paulinos poderão comprar

A diretoria do Flamengo liberou as informações sobre ingressos para o duelo de sábado contra o São Paulo, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo Brasileirão 2025. Para a torcida visitante, estará destinado o setor Sul do estádio ? com entrada através do portão B.

O ingresso para os são-paulinos vai custar R$ 80. Quem tem direito à meia-entrada pagará R$40. As vendas serão iniciadas nesta quarta-feira, às 10 horas, através do site futebolcard.com.

"Ao realizar seu cadastro no site (caso ainda não tenha), é fundamental selecionar corretamente o seu time do coração. Essa informação garante que a liberação do setor visitante seja feita apenas para os torcedores da equipe correspondente", destacou o Flamengo.

Para ter acesso ao Maracanã, o torcedor do São Paulo vai precisar cadastrar a biometria facial, através do site biometria.flamengo.com.br. Além disso, será exigida a apresentação de um documento original com foto.

Passo a Passo para a compra do ingresso (fonte: site oficial do Flamengo)

1-Cadastre sua biometria facial no site biometria.flamengo.com.br.



2-Acesse o site futebolcard.com.



3-Faça login utilizando e-mail e senha cadastrados



4-Escolha o evento desejado.



5- Clique em "Comprar ingressos"



6-Selecione o setor e a quantidade de ingressos.



7- Insira as informações do portador do ingresso com nome, CPF e data de nascimento.



8- Clique em "Confirmar Compra", leia os termos de uso e realize o pagamento.



9- Pronto! Seu ingresso estará garantido.