Igor Vinícius tenta apagar frustração da 1ª passagem para brilhar pelo Santos

O lateral direito Igor Vinícius deseja apagar a má impressão deixada em sua primeira passagem pelo Santos. Reforço da equipe para 2025, o jogador tenta deixar de lado frustrações do passado para corresponder pelo Peixe, desta vez mais maduro.

O ala chegou à Vila Belmiro jovem, ainda com 12 anos. Ele atuou pela equipe nas categorias de base e chegou a ser promovido ao elenco profissional em 2016, sob comando do técnico Dorival Júnior.

Ainda inexperiente, o atleta ganhou poucas oportunidades e realizou apenas duas partidas pelo Santos. Sem espaço, ele acabou sendo negociado com o Ituano e, posteriormente, com a Ponte Preta. O lateral chegou ao São Paulo em 2019.

Em coletiva de imprensa na última segunda-feira, Igor Vinícius falou sobre sua primeira passagem pelo Peixe. Ele admitiu que sua trajetória pela equipe não saiu como esperado, mas se vê mais pronto para contribuir agora, com 28 anos e mais experiências na bagagem.

"Acho que essa parte da transição, do sub-20 para o profissional, não é tão fácil. O Dorival me subiu, fiz algumas partidas, mas não tive a sequência que poderia ter. É um objetivo que tenho, de dar alegria ao torcedor, de vencer. Ficou essa vontade de continuar, acho que imaginavam que eu não estava pronto. Hoje chego muito mais pronto, com 28 anos, e muita vontade de vencer aqui", afirmou o jogador.

"Me sinto pronto. A partir do momento que você veste a camisa do Santos, vai haver pressão. É um time que briga por títulos. Venho preparado, foram seis anos e meio no São Paulo. Tenho esse novo desafio e espero corresponder quando entrar em campo", acrescentou.

Igor Vinícius realizou 217 partidas pelo São Paulo, com sete gols e 24 assistências, e conquistou dois títulos: o Paulistão de 2021 e a Copa do Brasil de 2023.

O jogador retorna ao Peixe depois da saída de Leo Godoy e disputará posição com JP Chermont e Aderlan. Ele é a segunda contratação do clube alvinegro para o segundo semestre desta temporada. A primeira foi o volante Willian Arão, ex-Flamengo.

A expectativa é que ele fique à disposição do time já para o primeiro jogo pós-retomada do Campeonato Brasileiro. O Santos recebe o Flamengo no próximo dia 16 (quarta-feira), na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do torneio. A bola rola a partir das 20h (de Brasília).