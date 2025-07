Viúva e filhos de Jota devem herdar fortuna de R$ 250 milhões, diz jornal

Diogo Jota deixa uma herança de cerca de R$ 250 milhões à mulher e aos três filhos após ter sofrido acidente fatal de carro na semana passada. A informação é do jornal inglês Daily Mail.

O que aconteceu

A família do ex-atacante herdará até 34 milhões de libras esterlinas (aproximadamente R$ 250 milhões, na cotação atual). Ele havia se casado com Rute, com quem teve três filhos pequenos, 11 dias antes do acidente.

A fortuna foi acumulada desde que ele chegou à Premier League, em 2018. Segundo a publicação, ele acumulou 3,9 milhões de libras (R$ 29 milhões) nos dois anos em que ficou no Wolverhampton, e depois mais 30,5 milhões de libras (R$ 226) pelo seu tempo de Liverpool, onde teve seu vínculo estendido em 2022 com aumento salarial para 140 mil libras semanais (R$ 1 milhão). O levantamento inclui bônus por desempenho, mas não contratos de publicidade.

Diogo Jota atuava com o número 20 no Liverpool Imagem: Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images

Jota ainda teria mais 14,5 milhões de libras (R$ 108 milhões) a receber em contrato, valor que o Liverpool supostamente arcará. O jornal Record afirmou que o clube inglês honrará o pagamento até o final do vínculo, com validade até junho de 2027, mas os Reds ainda não se pronunciaram sobre isso —já anunciaram que aposentarão a camisa 20, que era utilizada por ele, em homenagem.