Grêmio vence São José e conquista a Recopa Gaúcha

Nesta terça-feira, o Grêmio venceu a Recopa Gaúcha pela quinta vez. O Imortal venceu o São José por 2 a 0, na Arena, em Porto Alegre (RS). Alysson e Amuzu marcaram os gols da partida.

O Grêmio amplia sua vantagem como maior campeão da Recopa Gaúcha. Enquanto o Imortal soma cinco títulos (2019, 2021, 2022, 2023 e 2025), Internacional e Pelotas têm dois cada. São José, São Luiz e Lajeadense conquistaram o troféu uma vez.

PENTACAMPEÕES ????? #Grêmio 2×0 São José

Foram quase 30 dias de saudade, mas valeu a pena esperar! O Tricolor já chegou com vitória e taça no armário. Alysson e Amuzu anotaram os gols do Imortal e formaram o descontrole na Arena! ?? #GRExSJO pic.twitter.com/lmk8AH1P7u ? Grêmio FBPA (@Gremio) July 9, 2025

Após o título, o Grêmio mira suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O Tricolor Gaúcho volta a campo neste domingo, às 20h30 (de Brasília), quando visita o Cruzeiro pela 13ª rodada do Brasileirão.

Por sua vez, o São José também joga neste domingo, às 18h, quando recebe o Brasil de Pelotas, pela 12ª rodada da Série D.

O jogo

Jogando em casa, o Grêmio começou melhor e pressionou o São José no começo do primeiro tempo. Aos 15 minutos, Dodi lançou para Alysson, que bateu na saída do goleiro Fábio para abrir o placar para o Imortal. Seis minutos depois, os mandantes ampliaram: Amuzu aproveitou cruzamento de Alysson e finalizou no canto esquerdo.

Aos 42 do primeiro tempo, o Grêmio quase marcou o terceiro gol. Após lançamento de Cristaldo, Arezo foi derrubado por Rafael Dumas. Na cobrança de pênalti, Cristaldo bateu no canto direito, mas viu Fábio defender a penalidade.

O segundo tempo começou truncado, e Mano Menezes optou por rodar o elenco e administrar a vantagem. O São José até ensaiou uma reação, mas teve dificuldade para criar chances efetivas. Sem ser ameaçado, o Grêmio também não forçou o ritmo e manteve o 2 a 0 no placar, conquistando mais uma Recopa Gaúcha.