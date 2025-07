GP Cidade de São Paulo de Ciclismo retorna às ruas de São Paulo nesta quarta

Nesta quarta-feira, será realizada mais uma edição do GP Cidade de São Paulo Internacional de Ciclismo. A competição reunirá cerca de dois mil ciclistas de cinco categorias e contará pontos para o Ranking Brasileiro de Estrada na Classe 3 e para o Ranking Paulista de Estrada.

Alguns dos principais ciclistas e equipes do país estarão presentes na disputa. O circuito fechado terá 13,5 km de extensão, com largada e chegada no Jockey Club.

"Estamos felizes mais uma vez com a grande participação no GP São Paulo de Ciclismo, em um ano especial para nós, que ainda teremos o retorno da Volta Ciclística do Estado de São Paulo. Nesta quarta, contaremos com vários destaques em todas as categorias, especialmente na Elite, com ciclistas e equipes de renome nacional e internacional, o que garante nível técnico elevado. Agradecemos ao apoio da prefeitura para mais essa edição. Da última vez, em 2022, a prova ocorreu em Interlagos e agora voltamos às ruas da cidade", disse o presidente da FPCiclismo, José Cláudio Facex.

A programação oficial começará a partir das 5 horas (de Brasília), com a abertura da secretaria e início da entrega de kits para as categorias federadas. A primeira largada será às 6 horas, com a categoria Ciclismo para Todos. A Elite feminina largará às 6h45, enquanto a masculina às 8h20.

Todas as categorias terão premiação com troféu para os cinco mais bem colocados. Para as categorias Elite Feminino e Masculino haverá uma premiação em dinheiro, dividida da seguinte forma: 1º: R$ 2.000,00; 2º: R$ 1.200,00; 3º: R$ 1.000,00; 4º: R$ 500,00; e 5º: R$ 300,00.

Veja a programação completa

5h - Abertura da secretaria

1ª Bateria

6h - Ciclismo para Todos (masculino e feminino) - 13,5 km - 1 volta

2ª Bateria

6h45 - Elite e Sub-23 Femininos - 54 km - 4 voltas

6h47 - Open Master 30+ e Júnior Feminino - 27 km - 2 voltas

3ª Bateria

8h20 - Elite, Sub-23 e Júnior Masculinos - 108 km - 8 voltas

8h22 - Open Master 30+ e Júnior Masculinos - 54 km - 4 voltas