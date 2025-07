Sensação do Real Madrid no Mundial pode deixar o clube no final do torneio

O presidente do Getafe afirmou que tem um acordo para contar com Gonzalo García caso o atacante não seja aproveitado pelo Real Madrid após a Copa do Mundo de clubes.

O que aconteceu

Ángel Torres disse que fez o acordo há cerca de um mês e meio —antes de Gonzalo virar a sensação do Real no Mundial. Segundo ele, o combinado seria o jogador de 21 anos reforçar o time adversário na La Liga se não estivesse nos planos dos Merengues.

Havia um compromisso [com Gonzalo] de que, se não ficasse no Real Madrid, ele poderia vir. Este é um acordo de um mês e meio atrás tanto com o clube quanto com o agente, mas como o jovem está jogando... Tenho esperança, se Gonzalito vier, seria uma boa ajuda.

Ángel Correa, presidente do Getafe

O atacante vive fase iluminada com quatro gols em cinco jogos. Novato na equipe principal, o jogador oriundo da base do Real aproveitou a chance diante do desfalque de Mbappé e foi titular em todos os compromissos da equipe nos EUA.

Gonzalo detém média de uma participação em gol por partida. No único jogo que não balançou a rede, contra o Pachuca, ele deu uma assistência para companheiro.

Fran García abraça Gonzalo García após marcar em Real Madrid x Borussia Dortmund, partida do Mundial Imagem: JUAN MABROMATA / AFP

Ele divide a artilharia com outros três jogadores, mas é o único que segue na disputa do torneio. Di María, Guirassy e Marcos Leonardo já se despediram da competição junto de seus times —Benfica, Borussia e Al-Hilal, respectivamente.

O "rival" de Endrick deve voltar a campo para a semifinal contra o PSG. Gonzalo ocupou um espaço que poderia ser do ex-Palmeiras, que se recupera de lesão, e engata a fase goleadora enquanto Mbappé ainda retoma ritmo de jogo após sofrer com gastroenterite.