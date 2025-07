Goiás tenta retomar liderança da Série B contra o pressionado Criciúma

Buscando retomar a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, o Goiás volta a campo na noite desta terça-feira, quando a partir das 19h30 recebe o Criciúma no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO), em partida que encerra a 15ª rodada da competição nacional.

Após ser derrotado por CRB (2 a 0) e Athletic-MG (2 a 1), o time goiano superou a Chapecoense fora de casa por 2 a 1 na última rodada e retorna aos seus domínios tentando se manter vivo na briga pela liderança, tomada ao decorrer desta rodada pelo Coritiba, com 30 pontos, um a mais em relação ao Goiás.

Do outro lado, vindo de vitória sobre o Amazonas (3 a 2), um empate por 1 a 1 com o América-MG e uma dura derrota por 2 a 1 no clássico com o Avaí na última rodada, o Criciúma tem 16 pontos e tenta fugir da zona de queda, já que tem apenas dois de vantagem para Paysandu, Volta Redonda e Amazonas, primeiros times na zona de rebaixamento.

Para retomar uma boa sequência de resultados na Série B, o Goiás confia na força de sua torcida na capital goiana para seguir vivo na briga pelo acesso e liderança. E a vitória sobre a Chapecoense na última rodada animou o treinador Vagner Mancini, que vê o time "retornando à normalidade".

"Sabíamos que mais cedo ou mais tarde voltaríamos a vencer. A pressão existia, mas era nossa, interna. Temos um bom elenco, somos líderes do campeonato, mas o jogo contra o Athletic fugiu do que esperávamos. Era fundamental retomar o desempenho e isso aconteceu diante de um adversário que vem fazendo uma boa campanha em Chapecó", afirmou o treinador.

Para esta partida, Mancini inclusive não deve fazer mudanças no time titular em relação à equipe que foi à campo em Chapecó, já que não tem jogadores suspensos ou lesionados.

Já o Criciúma, que busca uma recuperação urgente na competição nacional, terá de fazer mudanças para o duelo decisivo nas pretensões do time catarinense. O meio-campo Juninho sentiu uma mialgia na panturrilha direita e foi ausência no treino do Criciúma na sexta-feira.

O mesmo aconteceu com o goleiro Alisson nesta semana, porém a mialgia foi na coxa. Entretanto, o departamento médico tranquilizou o quadro dos atletas, que não deve ser problema.

Para completar, o lateral-direito Marcinho foi expulso aos 37 minutos do segundo tempo, com isso, é desfalque certo. Sem ele, a vaga na lateral-direita fica em aberto. Jhonatan larga na frente, porém o defensor Léo Alaba segue na briga.

Em contrapartida, uma mudança já está praticamente certa. O lateral-esquerdo Felipinho herdará a vaga de Luiz Henrique, meia, no setor.