Goiás empata com Criciúma e perde chance de assumir liderança da Série B

Nesta terça-feira, em confronto válido pela 15ª rodada da Série B, o Goiás recebeu o Criciúma na Serrinha, empatou em 1 a 1 e perdeu a chance de assumir a liderança. Jajá foi quem balançou as redes para os mandantes, enquanto Matheus Trindade igualou para a equipe da visitante.

Com o resultado, o Goiás chegou aos 30 pontos, na segunda colocação, e perdeu a chance de assumir a ponta da tabela. Caso vencesse, o Esmeraldino teria alcançado 32 somados e ultrapassaria o atual líder Coritiba, que tem 30. Do outro lado, o Criciúma chegou a 17 unidades, na 15ª posição.

O Goiás retorna aos gramados no próximo sábado, às 20h30 (de Brasília), quando visita o Athletico-PR, na Ligga Arena. No domingo, também às 20h30, o Criciúma recebe a Ferroviária, no Heriberto Hulse. Ambos os duelos serão válidos pela 16ª rodada.

O placar foi inaugurado pelo Criciúma logo aos três minutos do primeiro tempo. Em cobrança de lateral na área do Goiás, a bola sobrou nos pés de Matheus Trindade, que não desperdiçou a oportunidade e arrematou firme para marcar.

Aos três minutos da etapa complementar, o Goiás chegou ao empate com Jajá, que se antecipou ao marcador na área após cruzamento de Pedrinho e desviou para balançar as redes.

Aloísio, volante do Goiás, deixou a equipe com um jogador a menos após cometer falta técnica e receber seu segundo amarelo.