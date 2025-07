Goiás empata com Criciúma e não recupera liderança da Série B no fechamento da 15ª rodada

No duelo que fechou a 15ª rodada na noite desta terça-feira, o Goiás tomou um susto logo no início, mas conseguiu evitar o que seria a terceira derrota em três jogos. Jogando em casa, no Estádio Hailé Pinheiro, a famosa Serrinha, em Goiânia (GO), ficou no empate por 1 a 1 com o Criciúma. E, com isso, apesar de ter perdido a liderança isolada, segue empatado com o Coritiba na ponta da Série B do Campeonato Brasileiro.

Isso porque, com o resultado, o Goiás aparece na segunda colocação com os mesmos 30 pontos do Coritiba, mas fica em desvantagem nos critérios de desempate: 9 a 7 no saldo de gols. Já o Criciúma, chegou ao terceiro jogo sem vitória, e segue às margens da zona de rebaixamento, na 15ª colocação com 17 pontos. O Athletic-MG, que abre o Z-4, tem 15.

Mesmo como visitante, o Criciúma mostrou eficiência desde o início e por isso, não demorou para abrir o placar. Logo aos três minutos, depois de uma cobrança de lateral na área, a bola sobrou limpa para Matheus Trindade, que bateu de primeira para o fundo da rede, sem chances para o goleiro Tadeu.

Mas depois do gol acabou recuando um pouco, e viu o Goiás levar perigo em contra-ataques. Foi o Criciúma quem voltou a balançar as redes, aos 38 com Gui Lobo, mas o VAR indicou impedimento na jogada e o lance foi invalidado.

No início do segundo tempo, tudo mudou e o Goiás empatou também aos três minutos. Pedrinho fez boa jogada pela esquerda, puxou o contra-ataque, e quando invadiu a área, bateu cruzado. A bola tinha destino certo, mas Jajá apareceu para completar de carrinho para o gol.

A partir daí, os dois times foram para o tudo ou nada em busca da vitória e o Goiás, seguiu acumulando as melhores chances. Aos 36, Anselmo Ramon pegou a sobra e iria completar para o gol, sem goleiro, mas Yan Souto apareceu para bloquear na hora certa. Por isso, o duelo terminou mesmo empatado por 1 a 1.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 16ª rodada da Série B. No sábado, o Goiás visita o Athletico-PR, na Ligga Arena, às 20h30. Já no domingo, o Criciúma pega a Ferroviária, no estádio Heriberto Hulse, às 20h30.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 1 X 1 CRICIÚMA

GOIÁS - Tadeu; Diego Caito (Baldória), Messias, Titi e Willean Lepo; Marcão (Aloísio), Juninho e Vitinho (Jajá); Welliton Mateus (Arthur Caíke/Jean Carlos), Anselmo Ramon e Pedrinho. Técnico: Vagner Mancini.

CRICIÚMA - Alisson (Kauã Moroso); Zé Gabriel (Yan Souto), Rodrigo e Luciano Castán; Luiz Henrique, Matheus Trindade, Gui Lobo (Léo Naldi), Jonatha Robert (Fellipe Mateus) e Felipinho; Diego Gonçalves (Jean Carlos) e Nicolas. Técnico: Eduardo Baptista.

GOLS - Matheus Trindade, aos três, do primeiro tempo e Jajá, aos três minutos, do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Aloísio e Jajá (Goiás) e Felipinho, Gui Lobo e Zé Gabriel (Criciúma) .

ÁRBITRO - Luciano Miranda Filho (CE).

RENDA - R$ 147.517,50.

PÚBLICO - 9.931 total.

LOCAL - Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO).