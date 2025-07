Clube italiano anuncia contratação de atacante ex-Corinthians

O Hellas Verona, da Itália, anunciou nesta terça-feira a contratação de Giovane, ex-Corinthians. A transferência do atacante não teve custos e seu vínculo com o time italiano será válido até 2029.

Giovane tinha contrato com o Timão até o dia 31 de julho, porém, sem acordo para uma renovação, acabou sendo liberado das atividades da equipe paulista com antecedência.

Devido à sua questão contratual, o atacante não vinha atuando regularmente pelo Corinthians e foi dispensado dos treinos no início de junho. Na mesma semana, o atleta de 21 anos publicou um texto se despedindo do Alvinegro.

"Obrigado a todos, quero agradecer aos meus colegas de trabalho, funcionários, diretoria e todas as comissões técnicas e principalmente à Fiel torcida! Levarei comigo cada momento que tive através desta instituição que é uma grandeza! Muito obrigado, Corinthians e um até logo!", diz o texto.

Giovane foi revelado nas categorias de base do Corinthians e fez sua estreia no profissional em 2022. O garoto nunca chegou a se firmar no time de cima, mas teve seu nome valorizado com as convocações para a Seleção Brasileira Sub-20. Ao todo, são 47 jogos no profissional alvinegro, com três gols, uma assistência e o título do Paulistão 2025.