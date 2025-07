Geração ruim? Tom Aspinall lamenta falta de estrelas nos pesos-pesados do UFC

Tradicionalmente, a categoria dos pesos-pesados é a que mais atrai atenção dos fãs dentro dos esportes de combate, por motivos óbvios. Entretanto, mesmo na teoria abrigando os homens 'mais temidos' do mundo, a atual divisão até 120 kg do UFC carece de grandes estrelas. E quem atesta isso é o atual campeão linear Tom Aspinall. Em fala, de certa forma, surpreendente, pois coloca em xeque a competitividade que o próprio enfrenta, o inglês questionou o peso dos nomes desta safra, se comparados com os das gerações passadas.

Em recente entrevista ao canal 'One on One', Aspinall admitiu que a categoria dos pesados está em baixa no momento. Isso, na visão do próprio, não tem a ver com a falta de talentos, e sim com a ausência de grandes nomes que tragam holofotes para a divisão. Como não poderia deixar de ser, alguns fãs atrelaram a opinião de Tom à recente aposentadoria de Jon Jones, agora ex-campeão até 120 kg e apontado como o 'GOAT' do MMA. Sem 'Bones' no radar, ao menos por ora, o inglês terá que construir seu legado contra oponentes da mesma geração.

"A categoria dos pesos-pesados não está bombando no momento, do ponto de vista dos nomes. Acho que o talento está ali. Mas se você comparar com há mais de cinco anos atrás, o valor dos nomes do top 15 era insano. Estamos falando de caras como Fabrício Werdum, Cain Velasquez, Junior dos Santos, Mark Hunt, Alistair Overeem, Brock Lesnar, Stipe Miocic, a lista é infinita. Você olhava o top 15 e pensava: 'Uau, isso é incrível'. Mas agora, até para mim, que sou um peso-pesado, eu observo o top 15 e fico tipo: 'Eu nem vi (esses caras) lutarem antes", admitiu Tom.

Quem será o próximo desafiante?

Com Jon Jones aparentemente fora da equação e Aspinall promovido a campeão linear, o grande enigma no ar agora gira em torno de quem será o próximo desafiante ao cinturão da categoria. O inglês revelou recentemente que já há um acordo para data, oponente e local de seu próximo desafio. No momento, o favorito ao 'title shot' parece ser Ciryl Gane, ex-campeão interino da categoria, atual número 2 do ranking e um desafio inédito para Tom. Também corre por fora o brasileiro Jailton Malhadinho, embalado por duas vitórias. Agora resta saber qual caminho a alta cúpula do Ultimate irá decidir para o futuro da divisão.

